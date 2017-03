Arcelor asegura que la compra de Ilva no conllevaría desinversiones en Asturias

ArcelorMittal aseguró ayer a los representantes sindicales que asistieron a la reunión del comité europeo que la posible compra del grupo siderúrgico italiano Ilva «no afectaría a la estructura productiva» de la compañía en España. Es más, sus planes para el país transalpino, defendió el máximo responsable del Departamento de Planos en Europa, Geert Van Poelvoorde, no tienen por qué afectar ni poner en riesgo las inversiones en ninguna de sus plantas. Tampoco en las asturianas, para las que el gigante del acero descarta «desinversiones» por este motivo.

Una versión que la multinacional siempre ha defendido, desde que comenzase a mostrar interés por Ilva, hace ya más de dos años y medio. Aún así y ante la «falta de información» por parte de la dirección, que se escudó en la confidencialidad del proceso y en su compromiso de discreción con el gobierno italiano para no frustrar la operación, los sindicatos pusieron «en cuarentena» sus afirmaciones. Al menos, hasta que conozcan más detalles de la posible adquisición.

Ayer, la empresa se limitó a repasar con ellos los elementos de la oferta que presentó el lunes y que, ya entonces, hicieron públicos a través de una nota de prensa. Poca información nueva. Solo el compromiso de que el papel de Ilva será el de introducir a la primera firma mundial del acero en Italia y en sus mercados naturales de exportación, como el Norte de África. Eso y el compromiso de que no afectará a sus otras factorías.

En cuanto a las futuras inversiones, ayer los sindicatos advirtieron de que, una vez finalizados los proyectos en marcha -el último será la puesta en marcha de las nuevas baterías de cok de Gijón- continuarán reclamando la adaptación de las instalaciones asturianas a los nuevos procesos para no perder competitividad ni calidad en los productos fabricados. Pero eso, saben, «ya es otra batalla».

Dentro de menos de un mes se conocerá el nombre de la empresa ganadora en la puja por Ilva. No cabe duda de que la oferta de ArcelorMittal es difícilmente igualable por el resto de grupos en juego, pero la plantilla asturiana no pierde de vista que, al final, puede tratarse de «una decisión más política que industrial», debido al interés en que estas instalaciones, de gran valor estratégico para la economía italiana, en general, y para las regiones del sur, en particular, permanezcan en manos del capital italiano.

La oferta de ArcelorMittal recoge el compromiso de fabricar 9,5 millones de toneladas de productos acabados y de invertir unos 2.300 millones de euros, al margen del precio de compra, que aún se desconoce.

Los recelos de los sindicatos se deben no solo a los millones de toneladas que Ilva pondrá en el mercado europeo del acero (Arcelor planea aumentar su producción de 5,8 a 9,5 millones), sino también a su fuerte apuesta por la elaboración de productos acabados. Esto, señalaban el martes, podría acabar restando inversiones a las plantas asturianas de productos acabados (chapa gruesa, hojalata, galvanizados...) y convirtiendo las instalaciones del Principado en un mero aportador de materia prima para Italia.