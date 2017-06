Paula Echevarría, con su familia en el Corpus de Candás

Un día después de la celebración de la Primera Comunión de su hija Daniella en San Vicente de la Barquera, Paula Echevarríase presentaba en su tierra natal para celebrar la fiesta del Corpus Christi en Candás. La actriz se ha dejado ver esta mañana por las calles de la localidad con sus allegados aunque sin su hija. De esta forma, Echevarría acompañó a su sobrina, que también hizo la Comunión recientemente y que hoy participaba en la procesión del Corpus.

Con esta celebración, la asturiana cierra un fin de semana muy familiar y cargado de emociones en el que, pese al distanciamiento de los últimos días, también se ha acercado un poco más su marido, el cantante David Bustamante. La celebración lo merecía, ya que Daniella era la protagonista del día tras recibir el sacramento de la Comunión en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y todo el mundo lo sintió así. En los alrededores no hubo preguntas sobre el estado de la relación; solo escucharon palabras de cariño dirigidas hacia toda la familia, entre las que destacaron tres: «Se os quiere».

También hubo muchos medios de comunicación, ansiosos por captar unas imágenes a las que el cantante cántabro y la actriz candasina en ningún momento se negaron. Felices y muy unidos, padres e hija posaron a la entrada y la salida del templo con normalidad y muy cariñosos y también a las puertas del 'Annua', restaurante con dos estrellas Michelin regentado por Óscar Calleja, donde se celebró la comida. Un ágape al que solo asistieron solo los familiares más directos. Además, Bustamante, visiblemente emocionado durante toda la jornada, hizo gala de su voz tanto en el local como antes, en la iglesia, donde entonó el 'Ave María', tal y como se pudo escuchar desde fuera.

Fotos sí, pero declaraciones no, porque ayer la gran protagonista era Daniella y tanto Bustamante como Echevarría no querían que nada ensombreciera su día. No era el momento de hablar de otras cosas más complicadas.

Procesión del Corpus Christi. #Candás #Asturias Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 6:08 PDT

Aunque se había especulado mucho sobre cómo sería su primera aparición pública juntos y si posarían unidos, una foto que el cantante y la actriz publicaron anteayer con su hija en sus respectivas redes sociales ya anunció lo que se vivió ayer: que ambos iban a dejar a un lado la situación personal que atraviesan y que iban a anteponer la felicidad de su hija.

Eligieron Instagram para compartir su aparente felicidad antes de que todo el mundo la pudiera observar en público. Paula Echevarría lo volvió a hacer antes de entrar a la iglesia con una bonita fotografía de San Vicente de la Barquera vista desde los aledaños del edificio religioso para orgullo de muchos vecinos que decidieron compartirla.

Ni él ni ella han dado demasiados detalles a lo largo de los últimos meses sobre su situación sentimental, pero han asumido como verdadera la noticia de la ruptura que estalló en abril en los medios de comunicación. Han pedido tiempo antes de confirmar si el distanciamiento es definitivo. Desde enero no se les había visto juntos públicamente, hasta ayer, en un día que querían que fuera tan especial para su hija que dejó en segundo plano cualquier tipo de controversia. El cariño que les brindaron los vecinos de San Vicente, como tantas otras veces, lo hizo fácil.

Y, al final, ni los problemas que ha acarreado su matrimonio ni las últimas informaciones sobre una posible reconciliación afectaron lo más mínimo a la plan inicial de esta Comunión.

David incluso se mostró de los más atento con Paula agarrándola por la espalda y cediéndole el paso a la entrada del templo, donde también es escuchó «¡guapos!». Y es que, consciente de que habría más de un fotógrafo esperándoles, Paula lució un espectacular vestido rosa de escote corazón con motivos florales azules que dejaba al descubierto uno de sus hombros (el otro estaba cubierto por una manga abullonada) que combinó con sandalias del mismo tono y un 'clutch' azul. El pelo lo llevaba suelto, solo recogido por una diadema con el mismo estampado del vestido que le quitaba el pelo de la cara y le dejaba lucir sus pendientes largos, mientras que el vestido de su hija era de Rosa Clará.

Bustamante, muy feliz y pendiente de las dos mujeres de su vida, lució un impecable traje de chaqueta azul marino con chaleco, camisa blanca y corbata en tonos azules combinado con zapatos marrones en un día radiante y lleno de ilusión.

