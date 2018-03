Buscan a una vecina de Gijón de 40 años desaparecida desde la noche del jueves 00:23 Imagen compartida por la familia para tratar de localizar a Lorena, la mujer desaparecida en Gijón. Su coche fue encontrado en El Rinconín. En el rastreo participaron la Policía y los helicópteros de Bomberos de Asturias y Salvamento Marítimo OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 3 marzo 2018, 10:58

Las fuerzas de seguridad buscan a una vecina de El Coto de 40 años que falta de su domicilio desde la noche del jueves. La Policía Nacional considera que se trata de una «desaparición inquietante», ya que según explicó el entorno de la mujer, no contaba con problemas psiquiátricos conocidos y tampoco estaba atravesando un mal momento personal, tal y como consta en la denuncia que sus padres interpusieron en la Comisaría de El Natahoyo.

El coche de la desaparecida, llamada Lorena Torre, fue encontrado por la mañana aparcado en las inmediaciones del Rinconín. Las labores de rastreo se centraron durante toda la jornada en la bahía de la playa de San Lorenzo y en el entorno de La Providencia. En los trabajos participaron el helicóptero de Bomberos de Asturias y el Helimer Cantábrico de Salvamento Marítimo, además de agentes a pie y en moto.

Paralelamente a la búsqueda marítima y por la línea de costa, la Policía intentó ayer reconstruir las últimas horas de la chica, con la toma de declaración a las personas con las que se comunicó las horas previas a la desaparición.

La mujer, que reside con sus padres en el barrio de El Coto, llevaba pantalón vaquero, plumífero verde y botas en el momento de la desaparición. La preocupación cundió cuando no regresó a casa por la noche y no respondía a las llamadas de su teléfono móvil. Fue entonces cuando su progenitores se trasladaron a las dependencias policiales a interponer una denuncia. Tal y como hicieron constar, no faltaba nunca del domicilio sin antes avisar y tenía costumbres diarias muy marcadas.

Las labores de rastreo se retomarán hoy al amanecer con medios aéreos y terrestres. Ayer la búsqueda se complicó debido al mal estado de la mar, con olas de hasta cuatro metros durante las horas centrales de la jornada.