Nuevo Roces para dos buses por sus derechos educativos Algunos de los vecinos, colocados delante de los autobuses escolares para impedir su paso. / A. GARCÍA Los vecinos impiden la salida del transporte en los colegios Noega y Piñole en protesta por la merma del servicio y para exigir un colegio PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 11 abril 2018, 03:34

«O van todos o no va ninguno». Bajo ese lema, más de medio centenar de personas se apostaron ayer a primera hora en la parada de transporte escolar situada en la calle Alicia Concepción, en Nuevo Roces, para protestar ante la amenaza de pérdida del servicio de autobuses escolares, así como recordar su demanda de un centro educativo propio. «Ni colegio en el barrio ni transporte a los colegios adscritos», se quejaba Alejandro López, uno de los portavoces de la Asociación Vecinal de Nuevo Roces, en referencia al centro escolar que lleva pidiendo el barrio prácticamente desde su creación y que no termina de materializarse, al no considerar el Principado que los datos poblacionales justifiquen su creación.

Al carecer de colegio, los pequeños tienen que desplazarse hasta los dos colegios que tienen adscritos: el colegio público Noega y el colegio público Piñole, ambos en Contrueces, y a los cuales se les comunicaba recientemente desde el Principado que el número de plazas de autobús hacia será muy limitado para el próximo curso.

En una reunión mantenida con el consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, y con el director general de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, Roberto Suárez, se les comunicó a los vecinos que para el próximo curso escolar tendrán un total de tres autobuses disponibles hacia sus centros adscritos (170 plazas) y, una vez estén completas todas las plazas, la consejería ofrecerá el colegio Alfonso Camín como tercera opción «con servicio de transporte escolar incluido».

En caso de que todas las plazas de los autobuses estén completas, o si por cualquier circustancia no es posible para las familias el que sus hijos acudan al colegio presentado como tercera opción, el Principado emplazó a los alumnos «a ir andando o en coche» al centro correspondiente.

Por este motivo, ayer, a las 8.35 horas, los vecinos decidieron llevar a cabo un corte de las líneas que se prolongó durante casi media hora, tiempo en el que solamente tuvo paso libre el autobús con dirección a la escuela de educación especial de Castiello. «No estamos pidiendo nada del otro mundo, sino que se nos tenga en cuenta», afirmó López.

«Es un parche»

Por su parte, los grupos políticos municipales de IU, Foro, PP, XSP y Ciudadanos expresaron ayer, a través de un comunicado, su apoyo a la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces en sus reivindicaciones con respecto al actual servicio de transporte escolar, al considerar que, la solución por parte de la Consejería de Educación «es un parche más que irá a peor cada año y que dispersará aún más a los niños y niñas del barrio».

Durante la protesta no hubo ningún incidente, al haber sido los conductores de los autobuses previamente avisados de las intenciones de la asociación vecinal.

La batalla de los vecinos continuará hoy con su asistencia al Pleno municipal previsto con sesiones matinal y vespertina.