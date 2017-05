La restauración de 'El Entronizado' en Lillo obligará a trasladar la pila medieval

El Principado encargó a Jesús Puras la restauración de 'El Entronizado', una pintura medieval asturiana de excepcional importancia. Volverá a hacerla resplandecer, ya que actualmente la imagen prácticamente se diluye en la pared de San Miguel de Lillo. El Gobierno regional invertirá 16.194 euros en esta recuperación urgente debido a su estado de precariedad. Prevé comenzar el «consolidado» de la imagen a primeros de junio, según informó.

Dos meses será el tiempo que disponga el restaurador para acometer la actuación que se compatibilizará con el régimen de visitas al monumentos, según contempla la Dirección General de Patrimonio Cultural. Eso sí, no todo serán facilidades ante el escaso espacio para trabajar en San Miguel, que además no dispone de suministro eléctrico. «La situación de almacenaje de la pila medieval que se conserva en esta nave dificulta la colocación de los medios auxiliares», por lo que concluye que «resulta conveniente su traslado y salvaguarda», una cuestión que no está incluida en el presupuesto aprobado.

Desprendimiento

«La figura de 'El Entronizado' está en peligro de desprendimiento. El Principado, de hecho, ya reconoció que la urgencia de la obra viene motivada «por la precariedad de su estado de conservación». El informe de Patrimonio detalla que la nave sur de San Miguel de Lillo es la que concentra la mayor extensión mural altomedieval que se conserva en el templo, «pero tambien en un deficiente estado». Justamente, en esa orientación sur, el mural se divide en cuatro registros y «especialmente dramática resulta la situación del lienzo inferior -donde se ubica la excepcional iconografía del 'El Entronizado'-, superficie colapsada debido a la gravedad de los levantamientos, abolsados y separaciones existentes entre el mural y la fábrica o soporte, que hacen temer por la integridad de este lienzo contenido perimetralmente por morteros de reposición provenientes de las restauraciones del siglo XIX y XX».

Ante su «actual estado de colapso», el Principado propuso actuar de manera «urgente». En primer lugar, se hará un tratamiento de limpieza y después se eliminarán los morteros que se repusieron en los siglo XIX y XX y finalmente se recuperará la obra. Una vez finalizados los trabajos, será el turno de redacción de una memoria detallada sobre la intervención, que ya cuenta con la licencia municipal.

'El Entronizado', contemporánea a la imagen 'El Músico', representa una figura de perfil con el rostro vuelto hacia el espectador y ropajes vagamente amarillos, sentada en una silla roja con respaldo rematado en bola. A su izquierda, se observa otro personaje más pequeño y de perfil. El calzado que porta está inspirado en la cultura islámica, debido a su forma puntiaguda y con tacón. El fondo incluye tres tallos grandes que suben, colgando de ellos unas ramas con frutos.