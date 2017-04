Pablo Iglesias, dispuesto a estudiar candidatos del PSOE y C's si apoyan la moción

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado que seguirán adelante con la moción de censura contra Mariano Rajoy y ha instado a PSOE y Ciudadanos a sumarse, asegurando que si deciden hacerlo pueden plantear los candidatos "que quieran". "Para nosotros eso no va a ser un problema", ha dicho.

En declaraciones al programa 'La cafetera' de radiocable.com, Iglesias ha defendido que ante los "niveles de parasitación de las instituciones y la situación de excepcionalidad democrática", su obligación es presentar esa moción de censura, que llevarán adelante aunque no consigan el apoyo de otras fuerzas políticas. Por ello, hoy mismo va a iniciar una ronda de contactos con representantes de la sociedad civil para elaborar una batería de propuestas de gobierno encaminadas a la regeneración, como la derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Esta mediodía el responsable de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, se reunirá en el Congreso con representantes de CC OO y de UGT; Iglesias recibirá después al presidente de GESTHA, y por la tarde mantendrán reuniones con la CGT y Jueces para la Democracia. Iglesias se ha mostrado convencido de que "si se está contra la corrupción" no se puede seguir sosteniendo a Mariano Rajoy en el Gobierno, y ha dicho que "no hay excusas" para no apoyar su moción de censura.

Cree que la situación en España "debería hacer reflexionar" al PSOE y a Cs porque "los ciudadanos no entienden que se diga que se está en contra de la corrupción y al mismo tiempo se sostiene en el Gobierno al partido más corrupto de Europa". "O se está con los corruptos o se está contra los corruptos", ha enfatizado. Por eso, a Iglesias el candidato alternativo que se presente en la moción de censura no le parece crucial. "Si el PSOE o Ciudadanos quieren trabajar con nosotros, que propongan candidatos, eso no va a ser un problema".

Ante las críticas por la premura con la que Podemos informó de su iniciativa al resto de formaciones políticas -poco antes de la rueda de prensa en la que anunció la moción-, Iglesias ha recordado que en Murcia el PSOE anunció su moción de censura sin consultar a la formación morada. "¿Por qué lo que vale para Murcia no vale para España?, no valen excusas", ha insistido.

Díaz ve en la moción de censura una trampa La presidenta andaluza y candidata a la primarias del PSOE, Susana Díaz, ha acusado hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de comportarse como un trilero y ha considerado una "trampa" y producto de su "ego" la moción de censura que ha propuesto contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Iglesias se está portando como un trilero y está consiguiendo desviar la atención de lo que preocupa a todos los partidos, que es que el Gobierno dé explicaciones, dé la cara y asuma responsabilidades sobre los presuntos casos de corrupción y de como determinadas instituciones vigilan estos casos", ha declarado Díaz a los periodistas en Sevilla. Pese a que el líder de Podemos ha confirmado que seguirá adelante con la moción de censura y está dispuesto a estudiar posibles candidatos alternativos con el PSOE y Ciudadanos, Díaz ha asegurado con rotundidad que la posición de su partido la ha dejado clara el portavoz del grupo parlamentario, Antonio Hernando, que rechazó apoyar la moción. Preguntada sobre si creía que la intención de Podemos es influir en las primarias del PSOE, Susana Díaz ha contestado: "Si algo he aprendido desde que Iglesias apareció en el escenario político es que sus intenciones son de todo menos buenas respecto al PSOE". A su juicio, cada vez que Pablo Iglesias se acerca al PSOE "o intenta interferir" en la vida interna de este partido o "lo hace con intenciones de todo tipo, pero en ningún caso son buenas", ha remachado.

También ha negado que su intención sea obligar a retratarse al resto de partidos o interferir en el proceso de primarias del PSOE. "Los partidos deberíamos dejar de mirarnos el ombligo", ha aconsejado el secretario general de Podemos tras repetir que "nadie cuestiona que el PP mantiene "las instituciones secuestradas" y "es una maquinaria de corrupción para delinquir".

Para Iglesias, si la mayor parte de los españoles está "a favor" de una moción de censura para desalojar al PP del Gobierno, es "responsabilidad de sus representantes llevarla a cabo" y "sería una mala noticia" que optaran por "sostener la corrupción".

La moción se presentará a las bases

Por otro lado, Podemos quiere que la moción de censura que ya tiene decidido presentar contra Rajoy cuente con el aval de sus bases y, con este objetivo, va a organizar una consulta entre sus inscritos.

Así lo ha anunciado este viernes la dirigente morada y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, quien ha explicado que la moción se registrará en cuanto las bases del partido se pronuncie sobre la viabilidad de la iniciativa en esa consulta para la que todavía no hay fecha. "Es importante que exista un debate dentro de la organización", ha argumentado Elizo.

De momento, los dirigentes de Podemos tienen previsto empezar este mismo viernes sus contactos representantes de la sociedad civil para buscar apoyos a esta iniciativa.