El camino C-133 de Albandi dañado, en Carreño E. C.

Más de 74.000 euros para reparar el camino rural de Albandi, en Carreño

La concejalía de Medio Rural actuará en un tramo de la vía, dañado en la superficie. Los trabajos durarán en torno a dos meses

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Carreño

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:18

Comenta

La reparación de los caminos rurales de Carreño sigue avanzando. El Ayuntamiento sacó a licitación el camino C-133, en Albandi, una de ... las rutas que más necesitaba de una intervención y para la cual se ha destinado un presupuesto de 74.505 euros (IVA incluido).

