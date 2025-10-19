Más de 74.000 euros para reparar el camino rural de Albandi, en Carreño
La concejalía de Medio Rural actuará en un tramo de la vía, dañado en la superficie. Los trabajos durarán en torno a dos meses
Carreño
Domingo, 19 de octubre 2025, 21:18
La reparación de los caminos rurales de Carreño sigue avanzando. El Ayuntamiento sacó a licitación el camino C-133, en Albandi, una de ... las rutas que más necesitaba de una intervención y para la cual se ha destinado un presupuesto de 74.505 euros (IVA incluido).
La concejalía de Medio Rural señala que se trata de reparar un tramo de la vía, una solicitud que los vecinos enviaron al Ayuntamiento, tras notar los «graves desperfectos en la superficie por la falta de mantenimiento» desde hace años. Se calcula que los trabajos durarán en torno a dos meses.
Esta obra se una a las recientemente adjudicadas en La Rebollada, El Cuto, Les Fabariegues, Candaliega y Villar de Arriba, una inversión total de más de 120.000 euros y uno de los puntos principales del presupuesto municipal de este año.
