El alcalde de Carreño, Ángel García, durante el último Pleno. Paloma Ucha

El alcalde de Carreño advierte de las consecuencias de «paralizar» las construcciones en Candás

La oposición de PSOE, PP y Vox retrasó la modificación urbana en el último Pleno, por lo que no habrá nueva «oferta de vivienda» hasta que se apruebe

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:46

Comenta

«No aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) significa que no se podrá construir en el Candás urbano«. Esa es ... la principal consecuencia que advierte el alcalde de Carreño, Ángel García (IU), después de que en el último Pleno no se llegara a la mayoría necesaria para aprobar los cambios en varias unidades urbanísticas del PGOU. Es decir, añadió el primer edil, «todo el trabajo hecho durante casi dos años, queda paralizado», por lo que no habrá nueva «oferta de vivienda».

