El alcalde de Carreño advierte de las consecuencias de «paralizar» las construcciones en Candás

«No aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) significa que no se podrá construir en el Candás urbano«. Esa es ... la principal consecuencia que advierte el alcalde de Carreño, Ángel García (IU), después de que en el último Pleno no se llegara a la mayoría necesaria para aprobar los cambios en varias unidades urbanísticas del PGOU. Es decir, añadió el primer edil, «todo el trabajo hecho durante casi dos años, queda paralizado», por lo que no habrá nueva «oferta de vivienda».

Los proyectos para construir más de 200 viviendas en la localidad quedan en el aire, al igual que la reordenación del centro urbano gracias al plan para los antiguos terrenos de la fábrica de Albo. «No hay posibilidad de desarrollo, ni de urbanización, ni de saneamiento» y los promotores «necesitan de este documento para tener seguridad técnica y jurídica», explicó el alcalde. Cuanto más se tarde, añadió, «peor será para la población de Candás, no podrá optar a vivienda y no se generará actividad económica», sólo una vez aprobado se podrá «empezar a presentar proyectos y a pedir licitaciones».

En el Pleno, la oposición, formada por el PSOE, PP y Vox, retrasó la aprobación de la modificación argumentando que hacía falta «más tiempo» para estudiar las 15 alegaciones presentadas durante la fase de exposición pública, además de que se reprocharon las «prisas» y se cuestionó la «viabilidad económica» de algunos de los proyectos.

Más de 20 meses

El alcalde señala que el nuevo documento «ha pasado todos los filtros regionales, tanto ambientales como legales» y que no hay ninguna base legal que impida su aprobación, es más, «los promotores quieren construir y nosotros llevamos un documento válido». Recordó que el equipo de gobierno (IU-Somos) lleva desde febrero de 2024 trabajando con esta tramitación, «más de 20 meses», por lo que «ha pasado todos los filtros y se ha llevado a numerosas comisiones y varios plenos» antes de llegar a la aprobación provisional.

Asegura que se seguirá «apostando por la mejora del urbanismo» y que se volverá a llevar a Pleno en los «próximos días», por lo que «espera y confía» que se pueda empezar a construir en 2026.

Esta primera modificación se centra en la parte urbana de Candás, pero recordó que más adelante se iniciará otro proceso para el suelo urbanizable de Perlora, para el cual «se va a corregir todo lo posible el Plan de Ordenación para rebajar las cargas técnicas y legales», además de «reducir la edificabilidad en las zonas que no tiene sentido tanto dimensionamiento».