El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de la antigua fábrica de Albo, en Candás. Paloma Ucha

IU lleva a Pleno el plan para construir 200 viviendas en Candás

El alcalde confía en que «salga adelante» el cambio propuesto para solucionar los «problemas urbanísticos» tras diez años de parálisis

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

La transformación del centro urbano de Candás está un poco más cerca. La modificación de varias unidades urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ... , que abrirá la vía para construir más de 200 viviendas en la capital de Carreño, se llevará a Pleno este jueves por parte del equipo de gobierno local (IU-Somos) y, con su aprobación provisional, se espera solucionar los «problemas urbanísticos» que afronta la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  7. 7 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU lleva a Pleno el plan para construir 200 viviendas en Candás

IU lleva a Pleno el plan para construir 200 viviendas en Candás