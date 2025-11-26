IU lleva a Pleno el plan para construir 200 viviendas en Candás

La transformación del centro urbano de Candás está un poco más cerca. La modificación de varias unidades urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ... , que abrirá la vía para construir más de 200 viviendas en la capital de Carreño, se llevará a Pleno este jueves por parte del equipo de gobierno local (IU-Somos) y, con su aprobación provisional, se espera solucionar los «problemas urbanísticos» que afronta la localidad.

El alcalde Ángel García (IU) confía en que esta última fase de la tramitación en el ámbito municipal «salga adelante». Por ello ve «lógico» que el resto de partidos la apoyen, necesita de su concurso para ello, puesto que carece de mayoría absoluta.

Para el equipo de gobierno es una «prioridad» y recuerda que esta modificación permitirá «dar solución a la necesidad de vivienda y generar actividad económica en el municipio» después de más de diez años en Candás sin obras de nueva construcción.

Es un paso «importantísimo tras más de un año de tramitación, exposición pública, alegaciones y demás burocracia», incidió el equipo de gobierno.

Esta modificación del PGOU recibió el informe favorable de la Consejería de Transición Ecológica en 2024 y pasó por el Pleno para una aprobación inicial en mayo de este año. Durante aquella sesión, el edil de Urbanismo, Alberto Fidalgo, explicó que el cambio se centra en el uso del suelo urbano consolidado y no consolidado del centro urbano, lo que posibilitará la construcción de viviendas, además de hacer «viable» el plan para los terrenos de la antigua fábrica de Albo.

Ganar población

Así, además de dar una nueva imagen al centro, reordenar el tráfico, peatonalizar y resolver problemas de saneamiento, se libera la construcción de 130 nuevas viviendas en la zona. Sumándoles los planes para la zona del Cueto, en La Matiella, en La Estación, en la zona de la Iglesia y en la parte baja de El Llagarón, se superan las 200.

«Se podrá iniciar la redacción de proyectos y la solicitud de licencias para obras», remarcó el equipo de gobierno. Además del «impacto positivo» en Candás, se dará respuesta a una «gran demanda de vivienda» de los vecinos y otros interesados –principalmente de Luanco, Gijón y Avilés–, que ya esperan a que haya oferta para poder comprar y vivir en la villa, con lo que se ganará población.

Más adelante, se iniciará otro proceso de modificación puntual con suelo urbanizable, «especialmente el que afecta a la parroquia de Perlora».