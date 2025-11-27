La oposición de Carreño retrasa el plan crear vivienda en Candás

Hacían falta nueve votos y quedó en ocho. La modificación de varias unidades urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carreño ... no consiguió la aprobación provisional este jueves durante el Pleno, lo cual retrasa los planes para construir más de 200 viviendas en Candás, además de la reordenación del centro urbano gracias al plan para los antiguos terrenos de la fábrica de Albo.

El alcalde, Ángel García (IU), explicó al principio que para darle el último visto bueno municipal al documento, antes de que pasara a manos del Principado, era necesario superar la mayoría habitual en el Pleno y llegar a los nueve votos a favor. Eso quería decir que, además de los del equipo de gobierno, hacían falta dos votos más, pero sólo el edil no adscrito Faustino Rodríguez lo aprobó, mientras que la oposición (PSOE, PP y Vox) se abstuvo, solicitando «más tiempo» para estudiar las alegaciones y el documento presentado.

Desde el turno de intervenciones se veía venir que iba a ser complicado conseguir la mayoría necesaria. El grupo socialista, a través de la edil Cecilia Tascón, criticó la «falta de coherencia y transparencia» de Izquierda Unida, además de «haber paralizado durante años el desarrollo urbanístico del concejo para ahora, de repente, exigir urgencia». Criticó también las «prisas» de cara al Pleno, reprochando que «no hubo tiempo» suficiente para estudiar las 15 alegaciones a la modificación. «Si tengo que venir para levantar la mano quiero saber lo que estoy haciendo», dijo.

Una queja en la que coincidió tanto con el Partido Popular como con Vox. El portavoz del PP, Eduardo Muñiz, señaló que «desde septiembre» el partido pidió tener acceso a las alegaciones, «pero sólo se nos dio acceso hace diez días, cuando ya habíamos advertido que son documentos complejos». A ello le sumó sus dudas respecto a la «viabilidad económica» de los planes de construcción para la villa o si llegarán a desarrollarse con los cambios propuestos.

El alcalde Ángel García recordó que la modificación «se ha trabajado desde enero de 2024», pasando por comisiones, plenos, tramitación regional, medioambiental y una aprobación inicial. «El que no tenga el documento claro es porque no lo estudió», sentenció, además de que las alegaciones «son de una página o dos» y estuvo disponible la oficina técnica para consultar dudas durante estos diez días, pero nadie acudió.

Si se quiere «tergiversar, pues adelante», añadió, «pero nosotros seguiremos trabajando».