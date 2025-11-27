El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pleno del Ayuntamiento de Carreño este jueves. Paloma Ucha

La oposición de Carreño retrasa el plan crear vivienda en Candás

El Pleno no llegó a la mayoría necesaria para aprobar la modificación urbana y PSOE, PP y Vox piden «más tiempo» para estudiarla

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:46

Hacían falta nueve votos y quedó en ocho. La modificación de varias unidades urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carreño ... no consiguió la aprobación provisional este jueves durante el Pleno, lo cual retrasa los planes para construir más de 200 viviendas en Candás, además de la reordenación del centro urbano gracias al plan para los antiguos terrenos de la fábrica de Albo.

