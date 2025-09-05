La ciudad de Perlora contará con siete nuevos viales para «mejorar la movilidad»

Dentro de los proyectos que el plan especial para relanzar Perlora impulsado por el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Carreño están tramitando se establecen ... siete nuevas conexiones para mejorar la movilidad en el complejo vacacional, siempre con el peatón como eje vertebrador y el objetivo de minimizar la presencia de vehículos motorizados dentro del recinto.

De entre todas estas futuras conexiones, desataca un vial, que tendrá carácter peatonal y rodado y será de uso público general. Estará situado al sur y discurrirá junto al trazado del ferrocarril. En su recorrido se plantea la creación de 230 plazas de aparcamiento en batería, con el objetivo de atender la demanda en periodos de mayor afluencia de visitantes.

Este nuevo vial enlazaría con el ya existente al sur del aparcamiento interior con el estacionamiento exterior situado al este del complejo vacacional, junto a la playa de Carranques. Sobre él se dispondrán las conexiones previstas por el PGO con los futuros desarrollos ubicados al sur.

Su titularidad, se detalla en el documento, se cederá al Ayuntamiento de Carreño; la Administración local, de hecho, pasará a ser la titular de una serie de parcelas, que recibirá en dos tandas. Primero, la cesión de terreno vinculada al plan de reapertura de Perlora, que incluye el aparcamiento principal, el edificio de lavandería, la franja verde junto a este edificio y dos parcelas que van desde el puente del ferrocarril hasta el mini golf, incluyendo este último. Hasta que el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) denominado Nueva Perlora –que ya tiene la documentación registrada para que los interesados puedan presentar, si procede, alegaciones– entre en vigor –el documento podría obtener la aprobación definitiva a finales del año que viene– esa primera cesión será de uso. Habrá otra cesión, a petición del Consistorio: la zona verde sobre la bahía de Perán y el aparcamiento anexo también serán propiedad de Carreño.

Habrá otras dos conexiones nuevas, de carácter exclusivamente peatonal, que posibilitarán el acceso desde el vial antes citado colindante con el ferrocarril a la calle Oviedo y a la playa de Carranques.

Aseos y mirador

La cuarta conexión se ubicaría al norte de la iglesia, con la idea de facilitar un acceso alternativo a los aseos y al mirador. Mientras que la quinta y la sexta, añade el plan especial, se situarán al noreste de la calle Langreo y también enlazarán con la senda existente. Con estas actuaciones se pretender «mejorar la conectividad peatonal del entorno».

En cuanto a la séptima conexión, el plan especial apunta que se trataría de una variación del trazado del camino de acceso a la senda, y separará dos manzanas en el interior del recinto.