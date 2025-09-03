El cruce de la AS-388 de acceso a Perlora, al límite de su capacidad en verano

La intersección de la carretera AS-338 con el acceso a la ciudad residencial de Perlora es una de las cuestiones que aborda ... el plan especial para relanzar este lugar. Ubicado este cruce en el punto kilométrico 6,320 de la carretera, se trata de una intersección de tipo 'T', en el que la carretera AS-388 actúa como vía principal, con prioridad en ambos sentidos. Carece de semáforos y tampoco tiene carriles específicos de salida e incorporación. Sólo cuenta con la señalización horizontal y vertical reglamentaria.

Características que generan preocupación a los redactores del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) Nueva Perlora. Hasta tal punto que se llega a indicar que esta carretera está al límite de su capacidad en verano y en horas punta, si bien la mayor parte del tiempo se señala que funciona de manera adecuada.

En cualquier caso, ante el previsible aumento de los tráficos en la zona una vez se logre el objetivo de que se recupere la actividad en Perlora –el Principado prevé una concesión a largo plazo para un uso principalmente turístico– se proponen una serie de medidas para mejorar las condiciones de seguridad.

Así, se plantea la idoneidad de habilitar un carril de espera central en la AS-388 para vehículos que giran a la izquierda hacia la ciudad residencial, además de establecer una separación física o isleta en el acceso para ordenar flujos de entrada y salida. También se defiende la necesidad de mejorar la señalización vertical y horizontal, incluyendo la limpieza y un mejor mantenimiento de la vegetación circundante para aumentar la visibilidad, además de la colocación de e instalación de espejos convexos e iluminación adicional.

También se valora la sustitución de la intersección en cruz por una glorieta, propuesta que recoge el PGOC, que posibilite todos los giros. «Parece una planificación acertada y compatible con el presente estudio», se recoge en el documento para Perlora.

Intensidad diaria

El plan especial, documento que establecerá las bases para la reactivación de Perlora, además de dar seguridad jurídica, como destacó el alcalde de Carreño, a quien se decida a invertir en este proyecto, también cuantifica el volumen de tráfico en la zona. Y en este caso se estima un aumento del 5% del tráfico rodado. La IMD (Intensidad Media Diaria) ronda los 4.500, que pasaría a 4.725 cuando se reactive la ciudad vacacional de media anual.

En temporada estival estos flujos aumentarían desde los 7.000 a los 7.350 vehículos. En hora punta se pasaría de 900 a 945 vehículos cruzando por esta intersección.

En el mismo documento, tal y como avanzó EL COMERCIO, se fija la capacidad de los futuros usos turísticos en un máximo de 600 plazas de alojamiento.