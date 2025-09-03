El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intersección que desde la AS-388 da acceso al complejo vacacional de Perlora E. C.
Carreño

El cruce de la AS-388 de acceso a Perlora, al límite de su capacidad en verano

El plan especial para recuperar la ciudad vacacional plantea crear un carril de espera central y una isleta en el acceso para ordenar los flujos de entrada y salida

Sara García Antón

Sara García Antón

Perlora

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:04

La intersección de la carretera AS-338 con el acceso a la ciudad residencial de Perlora es una de las cuestiones que aborda ... el plan especial para relanzar este lugar. Ubicado este cruce en el punto kilométrico 6,320 de la carretera, se trata de una intersección de tipo 'T', en el que la carretera AS-388 actúa como vía principal, con prioridad en ambos sentidos. Carece de semáforos y tampoco tiene carriles específicos de salida e incorporación. Sólo cuenta con la señalización horizontal y vertical reglamentaria.

