Luz verde ambiental al aparcamiento del Cabo Peñas

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha autorizado, desde el punto de vista ambiental, la construcción de un aparcamiento disuasorio en ... la zona del Cabo Peñas, que impulsa el Ayuntamiento de Gozón. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el tránsito de vehículos en las proximidades de este entorno y el impacto que la «masificación» de vehículos provoca en este paraje centran los propósitos del proyecto.

La idea es que el espacio se ubique en la zona de Viodo y tenga una capacidad para 153 vehículos. Según consta en la documentación presentada por el Consistorio, el presupuesto para ejecutar las obras de este estacionamiento asciende a 208.785 euros.

Las plazas del aparcamiento ocuparán una superficie total de 13.741 metros cuadrados, incluyendo las zonas verdes asociadas. Y la zona de actuación se encuentra en la parroquia de Viodo, en la margen derecha de la carretera AS-328, unos 800 metros antes del actual aparcamiento del faro del Cabo Peñas.

Los trabajos previstos incluyen, en primer lugar, el desbroce y limpieza del terreno. Después, la demolición y el levantamiento del aglomerado existente en la carretera AS-328 para después pasar a acometer el movimiento de tierras y abordar la explanación del aparcamiento. Se instalará una red de alumbrado público y se procederá además a pavimentar el aparcamiento con celdillas que permitan el crecimiento de la hierba.

El proyecto incluye el acondicionamiento de la senda peatonal con zahorra, así como labores de ajardinamiento. Se colocarán seis papeleras y otras tantas mesas de picnic. Lógicamente también se instalarán la señalización horizontal y vertical y se llevará a cabo el marcado de las citadas plazas de aparcamiento para turismos y cinco para autobuses.

Para los peatones

Además de alejar el paso de vehículos del Cabo Peñas, en el documento presentado al Principado se indica que se pretende favorecer la conexión del visitante con la naturaleza, «facilitando el recorrido de itinerarios peatonales». También, potenciar la movilidad sostenible en el entorno de la senda costera que va desde Luanco a Cabo Peñas.

La explanada de aparcamiento quedará delimitada con bordillo por todo su perímetro para proteger las zonas verdes que hay que mantener.

Por otro lado, la actuación también prevé la ejecución de dos tramos de senda peatonal. El primero de ellos se plantea como una senda accesible que une la zona de aparcamientos con la carretera AS-328. Y el segundo sirve de variación a un tramo concreto de la senda costera Luanco-Cabo Peñas; en ambos casos discurrirán paralelos al aparcamiento por su margen norte.