Los artesanos queseros advierten: la disminución de ganaderías «nos deja con muy poca leche»

La localidad morciniega de La Foz volvió a ser escenario del mejor escaparate de los quesos artesanos asturianos. A la lucha diaria de estos ... pequeños productores para sus creaciones sean apreciadas, se suma en los últimos años una problemática cada día más preocupante: «Cada vez hay menos ganaderías de leche y eso nos puede perjudicar, nos pueden dejar con poca leche para hacer los quesos», explica Natalia Lobato productora de casín desde la Quesería Redes. Su receta para seguir adelante es crecer. «Cada año aumento la producción un 20%, es el camino para posicionar nuestros quesos», sostiene.

El problema de la escasez de leche también llega a una de las grandes denominaciones como es el Gamonéu. «Las tres queserías tenemos vacas propias que nos surten de leche. Si no, no podríamos seguir. Aún así ya es complicado conseguir leche de oveja y de cabra», apuntaba desde la Quesería D'Onao, Belén Bulnes. Su percepción es que «en un futuro se podría tener que elaborar el Gamonéu sólo de leche de vaca»

Nadie va a tirar la toalla en el sector de los quesos asturianos, pero para ayudarles a seguir adelante, Manuel Collera, elaborador de quesos de Vidiago, en la Quesería Collera, reclama «una normativa específica adaptada a las pequeñas queserías, diferente a las grandes industrias». Y es que todos coinciden que «cuesta mucho» vender los quesos artesanos.

Los galardones

Un exigente jurado profesional eligió el mejor queso de este certamen, que en esta ocasión recayó en la creación de Besos del Rey Silo, de sabor cremoso e intenso a lácteos, con toques florales y salinos.

La jornada dio a conocer también la distinción de Quesero mayor de Asturias 2025, que en esta ocasión recayó en Aitor Vega, maestro quesero y uno de los mejores paladares queseros asturianos. El equipo de Aitor Vega lleva años asesorando al sector de la restauración y a particulares sobre los mejores quesos para cada ocasión.

Además un año más el numeroso público, además de adquirir diferentes tipos de queso, pudo degustar gratuitamente elaboraciones queseras de la Escuela de Hostelería IES Valle del Aller, con su esperado helado de queso de afuega'l pitu, así como una imponente tosta de quesos asturianos realizada sobre pan se escanda, pintado con salsa de tomate casera y gratinada en la misma feria.