Natalia Lobeto con sus quesos artesanos casín y el azúl Natalí, elaborados en la quesería Redes M. Varela

Los artesanos queseros advierten: la disminución de ganaderías «nos deja con muy poca leche»

El sector, que llevó sus productos al certamen de La Foz, defiende la necesidad de una normativa que se adapte a sus particularidades

Marta Varela

La Foz de Morcín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:54

La localidad morciniega de La Foz volvió a ser escenario del mejor escaparate de los quesos artesanos asturianos. A la lucha diaria de estos ... pequeños productores para sus creaciones sean apreciadas, se suma en los últimos años una problemática cada día más preocupante: «Cada vez hay menos ganaderías de leche y eso nos puede perjudicar, nos pueden dejar con poca leche para hacer los quesos», explica Natalia Lobato productora de casín desde la Quesería Redes. Su receta para seguir adelante es crecer. «Cada año aumento la producción un 20%, es el camino para posicionar nuestros quesos», sostiene.

