La biblioteca del Rioturbio crece en lectores y creatividad

El amor por la lectura es una de las aficiones que más rápido se adquieren en la infancia y el colegio Rioturbio de Mieres ... lleva un año impulsándolo. Han conseguido un gran cambio en sus cuarenta alumnos de Infantil a Primaria y su proyecto, innovador y lleno de actividades, se lleva el Premio María Elvira Muñiz de Gijón que recogerán el 13 de enero en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

El proyecto, ideado por Belén Osorio, maestra en el colegio, contó con el apoyo de resto de profesores y su directora, Carmen Zapico, que subrayó que uno de las principales características del centro es «sumar en creatividad», en todos los aspectos. Para la biblioteca, la responsable decidió darle algunos cambios al plan lector general con el que cuentan todos los centros de la región, diseñando una seria de actividades que no sólo se centraran en el colegio si no que se abrieran al resto de la localidad.

Se empezó con una entrevista a los pequeños, se quería saber «qué libros les gustaban, cuáles eran sus temas favoritos, en definitiva, qué les gustaría leer». Ahí fue cuando descubrieron que la mayoría «no conocía la Biblioteca Municipal de Mieres, nunca había ido y está solo a unos cuatro kilómetros».

«Empezamos a hacer visitas para que sacaran el carné y que luego lo usaran, pero no sólo ellos, sino las familias también», señaló Osorio. Lo que se pretendía, añadió, era incluir a «todos, a los padres también» y ampliar el área de influencia de la 'Turbioteca'. Se sumaron algunos libros nuevos, gracias a préstamos y donaciones de vecinos y padres, hasta «rondar los mil o más». De hecho, desde el Día del Libro en el colegio se cuenta con una estantería especial de «recoger un libro y donar otro» que puede hacer uso todo el pueblo y que «está funcionando».

1 /

Las sesiones de cuentacuentos, de habar de libros de diferentes temáticas o el hecho de crear murales con fotos donde se vea leer a los niños, ha ido haciendo mella desde el curso pasado y el hecho de tener que leer un libro a la semana ha sumado más todavía. En un año, «los profesores notamos que empezaron a reflexionar, una gran mejora en la la fluidez lectora y en encontrar la información en los textos», se añadieron «juegos lingüísticos para seguir avanzando» y al final ha sido todo un éxito.

No sólo se ha conseguido que los niños lean de una manera más creativa, «sino que los padres también». Todos estos logros se enviaron a la convocatoria para los premios y, a finales de octubre, recibieron la gran noticia de que habían ganado en una de las categorías.

El único problema, bromea Osorio, «es que los niños están tan emocionados que quieren ir todos», aunque «lo que más ilusión les hace es el premio en metálico de mil euros para comprar libros». Un dinero que al colegio, admite, le hacía falta puesto que «muchos de ellos son viejos y hace falta una renovación».

De todos modos, dice, el hecho de que a los pequeños estén deseoso de «comprar cien libros más para la Turbioteca» ya es un premio.