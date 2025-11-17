El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mieres

La biblioteca del Rioturbio crece en lectores y creatividad

El colegio mierense se lleva el Premio María Elvira Muñiz de Promoción a la Lectura de Gijón por su proyecto de mejora del plan lector escolar

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Mieres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:48

El amor por la lectura es una de las aficiones que más rápido se adquieren en la infancia y el colegio Rioturbio de Mieres ... lleva un año impulsándolo. Han conseguido un gran cambio en sus cuarenta alumnos de Infantil a Primaria y su proyecto, innovador y lleno de actividades, se lleva el Premio María Elvira Muñiz de Gijón que recogerán el 13 de enero en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

