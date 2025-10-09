Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida La Guardia Civil empleó para la inspección el helicóptero, la embarcación del Servicio Marítimo y numeras patrullas a pie

Olaya Suárez Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 18:11 | Actualizado 18:27h.

La Guardia Civil continuó hoy con la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años que falta desde el sábado de su domicilio en Ujo. Su vehículo fue localizado el miércoles en torno al mediodía estacionado en Viodo y poco después, en una inspección exhaustiva por las inmediaciones, fue hallada una mochila con sus pertenencias dentro de una cueva en el acantilado. Pudo haber sido arrastrada hasta allí por la marea.

Ayer a primera hora de la mañana se retomó la búsqueda con la participación de la embarcación de Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el helicóptero y también con agentes de Seguridad Ciudadana desde tierra, con apoyo de Cruz Roja.

Los familiares de la mujer denunciaron su desaparición el sábado, dado que faltaba de su casa y no podían contactar con ella. Se puso en marcha un operativo para su localización. Cinco días después, desde el helicóptero localizaban el vehículo de la desaparecida.