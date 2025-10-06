El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Bomeros realizando trabajos de extinción de un incendio forestal en Mieres. J. C. Román

Comienzan las obras para mejorar la senda de La Molinera, en Mieres

La actuación cuenta con 40.000 euros de financiación para facilitar el acceso seguro de la actividad agraria y dar paso a maquinara pesada en labores de prevención de incendios

E. C.

Mieres

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Las obras de mejora y adecuación de la senda de La Molinera, en la zona alta del valle de Turón, comenzarán en los próximos ... días. El Ayuntamiento de Mieres ha destinado 40.000 euros para facilitar acceso seguro para los usos habituales de actividad agraria, además del paso para maquinaria pesada destinados a las labores de prevención contra los incendios forestales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 En busca de un nuevo entrenador: el Sporting de Gijón allana el camino para el fichaje de Borja Jiménez
  6. 6 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  7. 7 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  8. 8 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Comienzan las obras para mejorar la senda de La Molinera, en Mieres

Comienzan las obras para mejorar la senda de La Molinera, en Mieres