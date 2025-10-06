Comienzan las obras para mejorar la senda de La Molinera, en Mieres

Las obras de mejora y adecuación de la senda de La Molinera, en la zona alta del valle de Turón, comenzarán en los próximos ... días. El Ayuntamiento de Mieres ha destinado 40.000 euros para facilitar acceso seguro para los usos habituales de actividad agraria, además del paso para maquinaria pesada destinados a las labores de prevención contra los incendios forestales.

Precisamente, este proyecto se desarrolla dentro del plan para defender las infraestructuras de la zona rural en caso de incendio, un convenio firmado entre el Consistorio y el Principado que cuenta con una inversión global de casi 100.000 euros. El equipo de gobierno local destaca que las obras dentro de este plan están ya muy avanzadas. Estas se basan en la limpieza manual de senderos y la capa de rodadura de pistas o la realización de fajas como cortafuegos, algo esencial en un concejo que cuenta con grandes extensiones de montes municipales.

Ya está ejecutada la faja perimetral manual de la Sierra de Navaliegos, se está trabajando el área de cortafuegos en esa misma zona y está prácticamente finalizada la faja perimetral en el Monte Santa Lucía.