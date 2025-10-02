Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón

Contrató los servicios de una prostituta y una vez en el lugar acordado, quiso que otros tres amigos mantuviesen también relaciones sexuales con ella. La ... mujer se opuso y mostró resistencia, pero acabó siendo violada por los cuatro individuos. Un joven cumple seis años de internamiento cerrado como autor de una agresión sexual grupal que tuvo lugar en el año 2022 en la cuenca del Nalón.

El condenado era menor de edad cuando cometió la violación y estuvo interno en un centro dependiente del Principado. En la actualidad, una vez cumplida la mayoría de edad se encuentra cumpliendo la condena impuesta en el centro penitenciario de Asturias.

Los otros tres hombres que participaron en el ataque no pudieron ser identificados por las fuerzas de seguridad, por lo que solo uno de los agresores ha sido juzgado por el grave episodio.

La mujer interpuso denuncia por la violación y en ese mismo momento se activó el protocolo para víctimas de agresiones sexuales. Fue trasladada a un hospital, donde se le realizó una exploración médica y se recogieron muestras biológicas para aportar a la investigación policial. Fue arrestado uno de los presuntos agresores, un menor de edad a quien se le impuso, a petición de la fiscalía, una medida de internamiento en un centro vigilado. La condena fue ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de Asturias.

La violación grupal en la cuenca del Nalón tuvo lugar apenas unos meses después de otra registrada en Gijón en el verano de 2021 y que aún está pendiente de ser juzgada. Hubo cuatro detenidos, todos ellos jóvenes de nacionalidad portuguesa. Están acusados de una agresión sexual a una joven a la que conocieron en un bar de la zona de copas. La fiscal solicita para ellos condenas de entre diez y un año y medio de prisión. Consideran probado que la víctima acompañó voluntariamente a uno de ellos al hostal del barrio de El Carmen en el que estaban alojados y una vez allí, la agredieron sexualmente los cuatro, en contra de su voluntad. El juicio se celebrará este otoño.