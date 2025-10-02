El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Oviedo. E. C.

Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón

Cumple seis años de prisión por la agresión sexual cometida en 2022 y en la que participaron otros tres jóvenes que no fueron identificados

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:31

Contrató los servicios de una prostituta y una vez en el lugar acordado, quiso que otros tres amigos mantuviesen también relaciones sexuales con ella. La ... mujer se opuso y mostró resistencia, pero acabó siendo violada por los cuatro individuos. Un joven cumple seis años de internamiento cerrado como autor de una agresión sexual grupal que tuvo lugar en el año 2022 en la cuenca del Nalón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  3. 3 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  4. 4

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  5. 5

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  6. 6

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  7. 7

    Anabel Montes, una asturiana, a bordo de la flotilla a Gaza: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  8. 8 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  9. 9

    La Escuela de Marina Civil de Gijón registra lista de espera de alumnado por primera vez en su historia
  10. 10 La ayuda de los vecinos, clave para desmantelar dos narcopisos en Avilés y detener a tres personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón

Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón