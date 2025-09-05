Crece la inagotable cantera Langreanos en el Mundo, que «engrandece al concejo»

Los Premios Langreanos en el Mundo reconoce este año la labor del bioquímico Javier Abel Menéndez, por su destacada trayectoria en la investigación ... contra el cáncer. Y a la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia le concede la Distinción Solidaria Falo Cadenas. Dos premios que «engrandecen a la asociación y al concejo», expresaba el presidente de Langreanos en el Mundo, Manuel Llaneza, durante la tradicional visita que en la mañana del viernes realizaron a la sede de la asociación en la medieval Torre de la Quintana. También fueron recibidos por las autoridades, justo antes de recoger sus galardones, que recibieron minutos después en las instalaciones de LangreHotel. En ellas se dieron cita decenas de langreano que viven fuera de su concejo y que terminaron la jornada con una espicha de confraternización.

Ampliar Manuel Llaneza, con los premiados, Javier Menéndez y Roberto Álvarez M. Varela

Los dos premios han recaído este año en personas vinculadas al distrito langreano de Ciaño. El jurado otorgó el premio Langreanos en el Mundo a Javier Abel Menéndez por su trayectoria de investigación sobre el cáncer, obteniendo como investigador principal numerosos proyectos nacionales e internacionales, que han dado lugar a publicaciones científicas como autor sénior en revistas del más alto impacto mundial, «sin perder sus raíces langreanas». Menéndez está afincado en Gerona, pero viaja varias veces al año a su Ciaño natal. «Cuando me llamaron me sorprendí mucho, porque los premiados son nombres alucinantes, algunos a los que admiraba de joven, estoy muy agradecido», contó.

La ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia recogió el Falo Cadenas «por el trabajo llevado a cabo en Guatemala, en Chicamán, promoviendo la solidaridad a través de proyectos de cooperación que persiguen combatir la marginación social, fomentado la salud integral y la formación de las poblaciones con la colaboración altruista de la ciudadanía de Langreo».

Su presidente y alma de esta incansable labor solidaria durante más de 25 años recogía el galardón agradeciendo a sus vecinos valorar su labor: «Significa un impulso importante en un momento en el que estamos viendo necesario que haya un relevo para seguir impulsando nuevas acciones solidarias», explicaba Roberto Álvarez.