Miembros de Langreanos en el Mundo, los premiados y sus familias, en la sede de la asociación, en La Torre de la Quintana en Ciaño. M. Varela

Crece la inagotable cantera Langreanos en el Mundo, que «engrandece al concejo»

Javier Menéndez, por sus investigaciones sobre el cáncer, y Conceyu Solidaridá y Xusticia, por su labor en Guatemala, fueron los galardonados

Marta Varela

Marta Varela

Langreo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:57

Los Premios Langreanos en el Mundo reconoce este año la labor del bioquímico Javier Abel Menéndez, por su destacada trayectoria en la investigación ... contra el cáncer. Y a la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia le concede la Distinción Solidaria Falo Cadenas. Dos premios que «engrandecen a la asociación y al concejo», expresaba el presidente de Langreanos en el Mundo, Manuel Llaneza, durante la tradicional visita que en la mañana del viernes realizaron a la sede de la asociación en la medieval Torre de la Quintana. También fueron recibidos por las autoridades, justo antes de recoger sus galardones, que recibieron minutos después en las instalaciones de LangreHotel. En ellas se dieron cita decenas de langreano que viven fuera de su concejo y que terminaron la jornada con una espicha de confraternización.

