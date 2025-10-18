«Debemos grabar a fuego las palabras 'libertad' y 'democracia' para no añorarlas»

El acto de entrega de los Galardones Pozu Fortuna unió este sábado a los vecinos del valle de Turón, en Mieres. Bajo la ... bandera tricolor republicana, la Asociación Foro Pozu Fortuna, organizadora de este evento desde hace 17 años, hizo un llamamiento a la «memoria, la dignidad y la verdad» para enfrentarse a la «ola autoritaria y ultra que nos azota», una ocasión en la que también se homenajeó a Juanita Prieto, galardonada el año pasado por su militancia antifranquista, que falleció el viernes pasado.

«Debemos grabar a fuego las palabras 'libertad' y 'democracia' para que los jóvenes no tengan que añorarlas nunca», dijo el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, al público. Los galardones, continuó, son una manera de hacerlo, una «unión» que se refleja en los homenajeados, aquellos cuyas vidas son un símbolo de la defensa de los derechos y libertades.

Ampliar Los galardonados de este año: Esther López, Manuel García 'El Polesu, Severino Arias y Mari Luz Fernández, junto al alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la directora general de Memoria Democrática del Principado P. G.

En categoría regional, la primera en subir al escenario fue la maestra y exedil Mari Luz Fernández. Fue presa política y estuvo incomunicada durante 106 días, para luego sufrir la cárcel durante 3 años, hasta la amnistía de 1977. Con la voz tomada, para ella el galardón era un «recuerdo» compartido con «toda la gente que fue asesinada, a quienes arrebataron la vida, la voz y el futuro» en el pozo Fortuna, donde estuvo una de las principales fosas comunes durante la guerra civil y los primeros años de dictadura. El siguiente en hablar fue el sindicalista Severino Arias, fundador del sindicato USO y conocido por su histórico papel en las huelgas mineras de 1962. A sus noventa años, para él este galardón era «un impulso» para seguir adelante «por la carretera de la vida, los metros que me queden, que recorreré colaborando».

La escritora Esther López recibió el galardón en categoría nacional. Reconocida por su trabajo en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática, habló de su deseo de que se mantengan actos como estos, los que «difunden y amplifican el mensaje de lo que pasó hace solo unas décadas», con el peligro de «lo que podría suceder si no defendemos los derechos humanos», instando a la «verdad, la justicia y la reparación». Por último, el exdiputado Manuel García, 'El Polesu', recogió la mención honorífica a su carrera y figura como defensor de la justicia social desde la política. Agradeció el homenaje y aseguró que «seguirá trabajando» en lo que pueda, un «estímulo» para intentar potenciar «la unión de las izquierdas».

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, presente en el acto, lo definió como una «reivindicación» de la libertad, palabras que se llevaron el aplauso de todos los presentes.