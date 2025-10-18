El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ofrenda florar en el acto de entrega de los Galardones Pozu Fortuna P. G.

«Debemos grabar a fuego las palabras 'libertad' y 'democracia' para no añorarlas»

Severino Arias, Mari Luz Fernández, Esther López y Manuel García, 'El Polesu', reciben en Mieres los Galardones Pozu Fortuna

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:57

Comenta

El acto de entrega de los Galardones Pozu Fortuna unió este sábado a los vecinos del valle de Turón, en Mieres. Bajo la ... bandera tricolor republicana, la Asociación Foro Pozu Fortuna, organizadora de este evento desde hace 17 años, hizo un llamamiento a la «memoria, la dignidad y la verdad» para enfrentarse a la «ola autoritaria y ultra que nos azota», una ocasión en la que también se homenajeó a Juanita Prieto, galardonada el año pasado por su militancia antifranquista, que falleció el viernes pasado.

