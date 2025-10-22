El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Central térmica de La Pereda, en Mieres. Pardo

Denuncian la pérdida de empleos por la falta de mantenimiento en La Pereda

Hunosa responde a los sindicatos que la central está sin actividad hasta que se ejecute el plan de transformación a biomasa

A. F. G.

Mieres

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:17

Comenta

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT pide al Gobierno de Asturias que medie y también exija a Hunosa y a la ... Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que cumplan con los compromisos adquiridos para garantizar «una transición justa», asumiendo su responsabilidad para buscar una solución que permita la licitación inmediata del contrato de mantenimiento de la central de La Pereda (Mieres), «garantizando el empleo, así como la seguridad y salud de trabajadores y vecinos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  2. 2 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  3. 3 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  4. 4 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  5. 5 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas
  6. 6 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  7. 7 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  8. 8

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Asturias suspende las ferias ganaderas y cierra el mercado de Pola de Siero por la expansión de la dermatosis nodular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Denuncian la pérdida de empleos por la falta de mantenimiento en La Pereda

Denuncian la pérdida de empleos por la falta de mantenimiento en La Pereda