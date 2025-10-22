Denuncian la pérdida de empleos por la falta de mantenimiento en La Pereda

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT pide al Gobierno de Asturias que medie y también exija a Hunosa y a la ... Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que cumplan con los compromisos adquiridos para garantizar «una transición justa», asumiendo su responsabilidad para buscar una solución que permita la licitación inmediata del contrato de mantenimiento de la central de La Pereda (Mieres), «garantizando el empleo, así como la seguridad y salud de trabajadores y vecinos».

Desde los sindicatos CSI y CNT en Hunosa se denuncia también la intransigencia de la empresa «ante el enquistamiento de la licitación del contrato de mantenimiento de la central». Se señala que en febrero se efectuó la licitación para el mantenimiento integral de la térmica hasta que finalicen las obras de transformación a biomasa, quedando desierta debido al drástico recorte en el presupuesto a 1,4 millones de euros. «Cabe destacar que, por esa cantidad, ninguna empresa está dispuesta a entrar en la subasta licitadora, debido a que el coste mínimo para cubrir gastos y los trabajadores subrogados estaría cercano a los dos millones de euros».

Esta situación implica que 31 trabajadores que llevan más de 30 años desarrollando eficazmente estas labores vean cómo se vulneran sus derechos y se extingan sus puestos de trabajo este jueves 23 de octubre, apunta UGT.

La hullera estatal quiso realizar algunas precisiones. Por un lado, se asegura que los trabajadores a los que aluden esas informaciones no pertenecen a la plantilla de Hunosa, sino a la de la empresa Elecnor –compañía cotizada en bolsa–, que viene prestando el servicio de mantenimiento de la planta en los últimos años.

Hunosa asegura que la central de La Pereda se encuentra sin actividad productiva desde enero por estar inmersa en un proceso de transformación al abandonar el carbón como combustible y convertirse en una planta de biomasa. Se prevé reanudar el contrato de mantenimiento adaptado a la nueva realidad de la instalación cuando avancen dichas obras de transformación y sea necesario licitar un nuevo contrato.

«Se recuerda que el proyecto de esta central, con una inversión de 55 millones de euros, prevé el mantenimiento de 50 empleos en la propia planta y la generación de al menos 200 con el desarrollo del sector forestal que propiciará la nueva realidad de la térmica».