Manuela Fernández y Vanessa Gutiérrez, en Pola de Laviana M. V.

Deportes licitará de nuevo la asistencia de la estación de Pajares, que no tiene fecha de apertura

La consejera Vanessa Gutiérrez confirmaba llama a la «calma» e insta a abandonar el «alarmismo» sobre el futuro de la estación

Marta Varela

Pola de Laviana

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:05

Deportes trabaja en una segunda licitación del servicio de asistencia para la responsabilidad técnica y los trabajos asociados a las instalaciones de transporte por cable ... de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares. El actual contrato caduca el 8 de noviembre y se espera contar con una solución para dicha fecha.

