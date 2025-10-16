Deportes licitará de nuevo la asistencia de la estación de Pajares, que no tiene fecha de apertura

Deportes trabaja en una segunda licitación del servicio de asistencia para la responsabilidad técnica y los trabajos asociados a las instalaciones de transporte por cable ... de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares. El actual contrato caduca el 8 de noviembre y se espera contar con una solución para dicha fecha.

Además, la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deportes, Vanessa Gutiérrez, recordó que entra dentro de lo probable que las licitaciones queden desiertas. Realizó también una llamada a la «responsabilidad y la calma», defendiendo a la estación lenense. Indicó además que «no hay una fecha concreta para la apertura de las estaciones invernales». La consejera insistió que «no se debe lanzar un discurso tan negativo sobre el futuro de la estación poniéndola en cuestión de manera continua», en referencia a las afirmaciones de Vox de los últimos meses sobre el funcionamiento de la misma. Y remarcó que «por el bien de la estación, por el bien del valle y por los amantes de los deportes de invierno hay que abandonar el alarmismo«.

Defensa que realizó durante la presentación, en Laviana, de una plataforma digital que integra el sistema sanitario de atención primaria con el ámbito deportivo. Se busca favorecer la prescripción de actividad y ejercicio físico a la ciudadanía.

Plataforma digital

Esta novedosa herramienta, denominada AsturActiva, tiene una inversión de 211.515 euros financiada por el Plan de Digitalización de la Prescripción de la Actividad Física del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.

La plataforma está implantada ya en ocho concejos: Castropol, El Franco, Grado, Gijón, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Santa Eulalia de Oscos y Gozón. Todos ellos han participado en su puesta en marcha con la creación de estructuras locales denominadas Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), orientadas a atender de manera eficiente las recomendaciones sanitarias, en coordinación con profesionales de la educación física.