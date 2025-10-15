El funcionamiento de los remontes de Pajares, en el aire Ninguna empresa se ha presentado a la licitación del contrato del servicio de asistencia. El actual finaliza el 8 de noviembre y sin otro adjudicatario no será posible abrir

Marta Varela Valgrande-Pajares Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:38

El pasado 25 de septiembre, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deportes sacó a licitación el servicio de asistencia para la responsabilidad técnica y los trabajos asociados a las instalaciones de transporte por cable de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares. Al documento se le adjuntó una rectificación que ampliaba en un día el plazo para presentar ofertas. Dicho plazo finalizó este miércoles, 15 de octubre. Y la licitación ha quedado desierta a tan solo veintidós días de que finalice el actual contrato. Por ello, el próximo 8 de noviembre, si no se produce una nueva adjudicación por urgencia, todos los remontes de la estación invernal lenense no podrán seguir funcionando. Según ha podido saber EL COMERCIO, se estuvo intentando que el actual concesionario volviese a presentarse.

Ante este nuevo revés en el funcionamiento de Valgrande-Pajares, el diputado de Vox, Javier Jové, criticó a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deportes, que habla de abrir las estaciones de esquí asturianas el próximo 28 de noviembre. «No se ajusta a la realidad», sostiene. Según explicó, «Valgrande-Pajares no podrá abrir en esa fecha si la licitación del contrato de responsabilidad técnica de las instalaciones de transporte por cable queda desierta definitivamente. No podrá abrir porque la estación se quedaría sin responsable técnico, una figura obligatoria por ley».

Jové responsabiliza directamente a la consejera, Vanessa Gutiérrez, y a la directora general de Deportes, Manuela Fernández Ena, de haber llevado a la estación «a una situación límite». «Lo advertimos hace meses: el descontrol, la improvisación y la falta de planificación están hundiendo Valgrande-Pajares. Y ahora vemos las consecuencias: no hay responsable técnico, no hay gestión y no habrá apertura en la fecha anunciada», añadió.

Funciones

Las funciones de esa licitación, que podría quedar desierta, incluyen realizar un seguimiento de las revisiones ordinarias de carácter anual de todos los medios mecánicos, así como del plan de mantenimiento de los mismos. También le corresponde a la empresa adjudicataria del contrato realizar el proyecto y el seguimiento de las revisiones extraordinarias.

Asimismo, debe realizar anualmente las pruebas de carga de los distintos medios mecánicos como paso posterior a la supervisión de los diferentes mantenimientos y emitir un informe sobre el desarrollo de las pruebas y su resultado para trasladarlo a la sección de transporte por cable del Principado.