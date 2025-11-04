El empresario Jesús Flórez, nuevo presidente de Langreanos en el Mundo

Inesperado y escueto; así ha sido el comunicado enviado por la asociación Langreanos en el Mundo en el que anuncian relevo en su dirección. «Les ... informamos que con fecha 30 de septiembre hemos recibido un comunicado de nuestro presidente, Manuel Llaneza Jove, en el que nos indicaba que, por razones de índole estrictamente personal, que le exigen dedicación, ha tomado la difícil decisión de presentar su renuncia al cargo de la presidencia de nuestra asociación». Una decisión que, apuntan, «lamentamos profundamente y agradecemos los servicios prestados como tal al colectivo en estos dos años de permanencia en el puesto».

Al tiempo que informan de que, «una vez cumplido el proceso estatutario correspondiente, se ha renovado el puesto de presidente de la asociación siendo elegido para el cargo el socio Jesús José Flórez Álvarez». Le acompañan como vicepresidentes el economista Alejandro Canga Coto, que ejercía como vocal en la actual junta directiva, y Nicolás Barbón Álvarez.

Flórez, que en la actualidad está afincado en Asturias, desarrolló durante décadas su faceta empresarial, vinculada especialmente a la construcción y el turismo en Menorca como fundador y presidentes del grupo Mossa. Trabajo que ha sido reconocido con las medallas de Oro por la calidad turística TUI-Thomson y Thomas Cook-Airtours. Premios a la excelencia en gestión hotelera y sostenibilidad.

Flórez es el tercer presiente de esta importante entidad langreana con más de 700 socios, tras su creación en julio 2007 cuando asumió su dirección Florentino Martínez Roces ejerciéndola durante 16 años. Su dimisión por problemas familiares se hizo efectiva en septiembre de 2023, siendo relevado por el abogado Manuel Llaneza Jove.