Los escolares de San Martín serán pioneros en el plan de fomento del uso de la bicicleta

Uno de los centros de Educación Secundaria de San Martín del Rey Aurelio será pionero en el fomento del uso de la bicicleta por parte ... de los jóvenes asturianos. Para ello se espera disponer de una treintena de bicicleta para el uso de los alumnos, las claves de este programa se hicieron públicas este jueves en el marco de las actividades de la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) de San Martín del Rey Aurelio.

Para calentar motores, el programa tendrá su previa en la feria, durante este fin de semana, con talleres sobre seguridad vial en bici, reparación de bicicletas y una ruta en bici recorriendo los diferentes puentes industriales del municipio.

Con el inicio del curso escolar, el programa se desarrollará en los institutos donde se dispondrá del uso de una treinta de bicicletas al servicio del alumnado y se dará formación al profesorado de Educación Física, entre otras actuaciones.

El alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, ha valorado muy positivamente el programa, que entronca con los objetivos de promoción de la actividad física y el deporte que promueve la Concejalía de Deportes, con multitud de actividades, en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas. Por su parte, Hugo Castellano, decano del COLEF (Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física), subrayó la importancia de este programa, que «persigue promocionar entre los estudiantes la movilidad activa, de acuerdo a los objetivos de la Agenda 2030».

En el centro educativo arrancará el programa regional BiciCOLEF una iniciativa para promocionar la movilidad saludable en los institutos de educación secundaria, con el alumnado de entre 12 y 16 años, fruto de un convenio entre la Dirección General de la Agenda 2030 y el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Asturias, con la colaboración de la Dirección General de Deportes. La iniciativa, que arranca este curso escolar, comenzar por San Martín del Rey Aurelio, continuará más adelante en otros centros educativos asturianos.