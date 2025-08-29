El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

May Peus, presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno, en la estación allerana E. C.

Unir las estaciones de Fuentes de Invierno y San Isidro es «una oportunidad histórica»

May Peus, presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno visitó las dos estaciones y expresó su apoyo a la fusión de ambas

Marta Varela

Aller

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:47

La unión de las estaciones invernales de Fuentes de Invierno, en el concejo asturiano de Aller, y San Isidro, en la provincia de ... León, lleva años sobre el papel de ambos gobiernos regionales; sin que hasta ahora se haya materializado. Ahora, el esperado proyecto salta al panorama nacional al recibir el apoyo del catalán May Peus, presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno desde el año 2014.

