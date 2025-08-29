Unir las estaciones de Fuentes de Invierno y San Isidro es «una oportunidad histórica»

La unión de las estaciones invernales de Fuentes de Invierno, en el concejo asturiano de Aller, y San Isidro, en la provincia de ... León, lleva años sobre el papel de ambos gobiernos regionales; sin que hasta ahora se haya materializado. Ahora, el esperado proyecto salta al panorama nacional al recibir el apoyo del catalán May Peus, presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno desde el año 2014.

En una visita privada a estos dos enclaves invernales, realizada en los últimos días, Peus recorrió ambos espacios y pudo conversar con varias personas sobre esta hipotética unión. Para el catalán esta posibilidad es «una oportunidad histórica para que los jóvenes sigan creciendo en los deportes de nieve». Así lo manifestaba en sus redes sociales, donde muchos usuarios le agradecían su apoyo.

Peus lo tiene claro: «Si algún día estas dos joyas se conectasen estaríamos hablando de más de 42 kilómetros esquiables juntos». Puntualizando que «sería el séptimo dominio más grande de España y el mayor de toda la cordillera Cantábrica». Y es que ambas ofertas podrían ofrecer de forma conjunta más de cuarenta kilómetros de pistas, con tan sólo mantener el esquema actual de las cada estación.

Nombrando al Principado de Asturias y a la Diputación de León, de quienes depende que está unión sea una realidad, apunta el máximo responsable a nivel estatal de los Deportes de Invierno, que se precisa «entusiasmo, colaboración y visión de futuro: ¡es hora de soñar en grande!». Por el momento no ha habido reacciones institucionales a estas declaraciones que un año más reabren el debate de una fusión que muchos usuarios apoyan y reclaman.

La idea es que se pueda esquiar desde Fuentes de Invierno a San Isidro con un único forfait sin quitarse los esquís o las tablas de snow. Pudiendo disfrutar de más de 40 kilómetros de pistas, a los que se podrían unir nuevos itinerarios, llegando incluso a los 68 kilómetros esquiables. Un proyecto que lleva diecisiete años de compromisos que no llegan a materializarse. Son apenas dos kilómetros los que separan a estas estaciones de esquí.

La unificación física de las dos estaciones requeriría, como mínimo, un nuevo remonte que permitiera llegar a los esquiadores desde la parte leonesa a la asturiana, si bien desde hace años hay quien pasa de una estación a otra por trazados fuera de pista. Una práctica tan habitual como incorrecta, pero que sirve para constatar que los complejos son compatibles y complementarios ofertando a los esquiadores una gran variedad de pistas.

La unificación de Fuentes de Invierno y San Isidro conllevaría que los usuarios pudieran adquirir un forfait único que les permitiera disfrutar indistintamente de las 15 pistas del complejo asturiano y de las 31 del leonés. Sería cambiar la visión a una sola estación pero con dos entradas diferentes, con espacios de aparcamiento, y así como varias zonas de restauración.

Un aspecto que podría generar tensiones entre las administraciones responsables de las estaciones es la gestión de la misma. Actualmente todo parece indicar que se trabaja en favor de dicha unión.

El primer paso en firme se dio hace aproximadamente un año, en septiembre de 2024, con la firma, entre el Principado y la Diputación de León, del convenio que permitirá electrificar la estación invernal Fuentes de Invierno. La apuesta es que la próxima temporada invernal ya no haya generadores, al tiempo que se puede comenzar a trabajar en «el siguiente hito: la fusión de las dos estaciones para crear un único complejo, una gran estación que una las dos vertientes de la cordillera», afirmaba Adrián Barbón tras el acto de firma.

En la misma línea se manifestaba el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez: «Estos son los primeros pasos para que se unan ambas estaciones Fuentes de Invierno y San Isidro».