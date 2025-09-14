El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los ejemplares de Ganadería Hortal, en la feria de San Martín del Rey Aurelio M. Varela

Menos ganado, pero de mayor calidad en la feria de San Martín

Numeroso público acudió a El Florán, en Blimea, donde se llevaron unos 400 animales, entre vacas, caballos y cabras

Marta Varela

Blimea

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:17

Menos ganado, pero de alta calidad y muy cuidado. Esta es la radiografía que hacían este domingo una buena parte de los cerca de cuarenta ... ganaderos de San Martín del Rey Aurelio que se desplazaron junto a sus animales a participar en la feria de ganado en parque de El Florán. Si algo no ha disminuido es el público, que se acercó al recinto a contemplar los aproximadamente 400 ejemplares de vacuno, caballar y caprino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  7. 7

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional
  10. 10

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Menos ganado, pero de mayor calidad en la feria de San Martín

Menos ganado, pero de mayor calidad en la feria de San Martín