Menos ganado, pero de mayor calidad en la feria de San Martín

Menos ganado, pero de alta calidad y muy cuidado. Esta es la radiografía que hacían este domingo una buena parte de los cerca de cuarenta ... ganaderos de San Martín del Rey Aurelio que se desplazaron junto a sus animales a participar en la feria de ganado en parque de El Florán. Si algo no ha disminuido es el público, que se acercó al recinto a contemplar los aproximadamente 400 ejemplares de vacuno, caballar y caprino.

La ganadería La Campeta es de las veteranas en esta cita, una de las más antiguas de las cuencas mineras que llegó este año a su LXXIII edición. En esta ocasión bajaron hasta Blimea cerca de una treintena de vacas casinas o asturiana de la montaña, su responsable Ricardo Suárez Fernández indicaba que «como cada año hay que destacar la alta calidad de los animales, así como el cuidado que tienen. Mires para donde mires, ves calidad». Sí reconocía, como el resto de participantes, que «hay menos ganado pero el concurso va a estar interesante por la alta calidad». Eladio y Cristina Hortal, de ganadería Hortal, La Pumarada, acudieron con más de una decena de vacas, asturiana de los valles, y apuntaban que había menos animales que otros años, aunque, incidió en que «tenemos que continuar apostando por lo nuestro».

Desde el Consistorio buscan con esta cita incentivar el sector ganadero. «Queremos que sea un aliciente para los ganaderos, no solo por los premios que se conceden, sino también por la jornada de convivencia y de fiesta que se genera en torno a ella», aseguró explicó el concejal de Medio Rural de San Martín del Rey Aurelio, Jairo García.