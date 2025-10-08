IU de Mieres rinde cuentas ante sus vecinos y destaca el freno de la sangría poblacional

Izquierda Unida de Mieres realizó en la tarde de este miércoles una asamblea vecinal para «rendir cuentas ante los vecinos, explicarles lo que hemos ... hecho y lo que queremos hacer», explicaba el regidor Manuel Ángel García, momentos antes de subirse al escenario del auditorio de la Casa de la Cultura de Mieres. El regidor estaba arropado por todo su equipo de gobierno, «los verdaderos protagonistas del trabajo diario». Todos, uno a uno, explicaron a las decenas de vecinos que participaron en la cita el trabajo que han desarrollado en estos dos primeros años de mandato.

No hubo dudas de que su trabajo municipal estuvo marcado por el fallecimiento, el 13 de noviembre de 2023, del alcalde Aníbal Vázquez, el gran referente del municipalismo, un político comprometido y un sindicalista luchador. El candidato que venció en 2011 y logró mayoría absoluta en 2015, 2019 y 2023. Ha sido el mayor golpe al que solo el trabajo diario ha podido intentar mitigar. Y ese trabajo diario es el que ha agradecido la coordinadora de Izquierda Unida de Mieres, Beatriz González, al actual regidor Manuel Ángel Álvarez: «Gracias por ponerte al frente del equipo en los peores momentos que hemos vivido y demostrar esa capacidad de liderazgo y de trabajo incansable», le dijo.

Un trabajo que comienza a ver sus frutos; dos hitos lo ponen de manifiesto, y en ello coincidieron tanto la líder de la formación como el regidor. Se trata de la llegada al concejo de inversiones reales que traen aparejada la creación de empleo estable y de calidad. Un desembarco muy esperado que tiene un proyecto visible: Talleres Alegría, que convertirá las instalaciones en una terminal intermodal de mercancías.

La segunda gran noticia para Mieres es el inicio del freno de la caída demográfica que, desde aproximadamente los años 60, viene castigando al concejo. Se atisba un repunte demográfico gracias a una inédita línea ascendente en el padrón. Los datos provisionales reflejan que Mieres ganó el año pasado 240 vecinos. Una tendencia que se espera consolidar en próximos ejercicios.

Junto a esos cambios, desde el gobierno local su regidor se comprometió a seguir luchando por atraer nuevas inversiones y también por seguir reclamando que el primer y el último tren de alta velocidad asturiano pare en Mieres, explicó el regidor. Otra de las reclamaciones es la finalización del nuevo cuartel de la Guardia Civil, «demasiado tiempo en obras», apostilló, remarcando que esta meta, como el resto del trabajo realizado y los proyectos de futuro, «salen gracias al trabajo diario en equipo, y así se lo hemos trasladado a los vecinos para que conozcan todo lo que se hace».

Mejoras

Los concejales fueron relatando los proyectos que se han ido logrando, así como el trabajo en marcha para alcanzar otros muchos.

Así, se informó a los vecinos de cómo el campus universitario de Barredo está ganando alumnos y cómo la oferta de Formación Profesional está creciendo, y ya se trabaja para implantar nuevas titulaciones acordes con las necesidades empresariales. También se está realizando una reorganización del trabajo de la plantilla municipal para poder acometer las necesidades del día a día, como en el campo de la limpieza. A ello se suma la futura nueva nave municipal que se construirá junto a la de la empresa de transportes. Sin olvidarse de los avances del Plan General de Ordenación, que da los primeros pasos, tras años de trabajo, explicando sus líneas principales a los vecinos.