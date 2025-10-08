El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La coordinadora de IU de Mieres se dirige a los vecinos con el equipo de gobierno en el escenario de la casa de la Cultura M. V.

IU de Mieres rinde cuentas ante sus vecinos y destaca el freno de la sangría poblacional

El alcalde, Manuel Ángel Álvarez, se compromete a seguir luchando por atraer nuevas inversiones así como la ampliación de la oferta educativa

Marta Varela

Mieres

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:32

Izquierda Unida de Mieres realizó en la tarde de este miércoles una asamblea vecinal para «rendir cuentas ante los vecinos, explicarles lo que hemos ... hecho y lo que queremos hacer», explicaba el regidor Manuel Ángel García, momentos antes de subirse al escenario del auditorio de la Casa de la Cultura de Mieres. El regidor estaba arropado por todo su equipo de gobierno, «los verdaderos protagonistas del trabajo diario». Todos, uno a uno, explicaron a las decenas de vecinos que participaron en la cita el trabajo que han desarrollado en estos dos primeros años de mandato.

