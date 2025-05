Langreo y Sobrescobio, contra la soledad

Voluntarios de la asamblea de Cruz Roja de Langreo informando a sus vecinos de sus proyectos para combatir la soledad no deseada.

Marta Varela Sobrescobio Viernes, 9 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

Combatir la soledad no deseada entre las personas mayores es uno de los grandes retos de la sociedad. Los concejos de Sobrescobio y Caso ya ... han puesto en marcha acciones concretas para que sus vecinos de mayor edad no sufran la denominada soledad no deseada

En Sobrescobio, los vecinos mayores de 65 años pueden participar en los paseos saludables, que harán en compañía por los pueblos del concejo. El objetivo de estas caminatas es el de fomentar los paseos en grupo, para que aquellos vecinos que lo deseen no caminen en soledad y compartan ejercicio físico, conversación y contacto con la naturaleza por las distintas sendas coyanas. En Langreo, liderado por la asamblea de Cruz Roja está en marcha el programa Enrédate. Una red social enfocada a las personas mayores de 65 años para las que de forma gratuita se organizan talleres, excursiones, salidas culturales al cine, al teatro y visitas a museos. Para que nadie se queda atrás y superar el sentimiento de soledad los voluntarios langreanos recorren pueblos y barrios explicando este movimiento. Este es uno de los múltiples planes que desde Cruz Roja Langreo están en funcionamiento, y que han explicada a sus vecinos este jueves desde la plaza del Ayuntamiento en el distrito de Sama, en el día mundial de la Cruz Roja. Entre ellos proyectos de acogida de inmigrantes, de inclusión social para niños, y un servicios de primeros auxilios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Sobrescobio

Langreo