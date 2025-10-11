El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El investigador Diego Amores en la planta piloto instalada en el pozo Carrio junto los productos que se extraen de las larvas M. Varela
Laviana

Las larvas de mosca criadas en el Pozo Carrio, aptas para cosmética y alimentación

La antigua explotación minera lavianesa acoge un proyecto piloto con miras a instalar una gran fábrica en Asturias para criar estos insectos

Marta Varela

Marta Varela

Pozo Carrio (Laviana)

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:34

Comenta

La 'Hermetia illucens', conocida como mosca soldado negra, es un insecto que en los últimos años ha ganado gran popularidad en todo el mundo debido ... a que sus larvas son capaces de reciclar sustratos orgánicos, como los estiércoles, alimentos y desechos de cultivos. Es decir, hace desaparecer la basura de forma natural, lo que la convierte en una aliada de la economía circular: ya que se come los restos orgánicos que deben ser eliminados por la industria. Además, después estas larvas pueden ser utilizadas para crear piensos, cosméticos, alimentos o tinta para impresoras 3D. Este novedoso proceso circular hace que su cría comience a ser considerada un importante nicho económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  2. 2 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  3. 3 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  8. 8

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  9. 9 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  10. 10 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las larvas de mosca criadas en el Pozo Carrio, aptas para cosmética y alimentación

Las larvas de mosca criadas en el Pozo Carrio, aptas para cosmética y alimentación