Las larvas de mosca criadas en el Pozo Carrio, aptas para cosmética y alimentación

La 'Hermetia illucens', conocida como mosca soldado negra, es un insecto que en los últimos años ha ganado gran popularidad en todo el mundo debido ... a que sus larvas son capaces de reciclar sustratos orgánicos, como los estiércoles, alimentos y desechos de cultivos. Es decir, hace desaparecer la basura de forma natural, lo que la convierte en una aliada de la economía circular: ya que se come los restos orgánicos que deben ser eliminados por la industria. Además, después estas larvas pueden ser utilizadas para crear piensos, cosméticos, alimentos o tinta para impresoras 3D. Este novedoso proceso circular hace que su cría comience a ser considerada un importante nicho económico.

Este novedoso proyecto está instalado de forma experimental en el Centro de Innovación Carrio, de la antigua explotación minera de Laviana con miras a instalar en Asturias una planta para criar insectos y aprovecharlos en distintas industrias. La inversión prevista para este proyecto es de 40 millones de euros y una generación de empleo directo y estable de al menos 40 personas y que sería capaz de gestionar hasta 60.000 toneladas de residuos al año, modelo que ya se está aplicando en Murcia. Además existe la posibilidad de descentralizar el proceso creando distintas fábricas destinadas a bien criar las larvas, y otras centradas en extraer de las mismas los productos.

El innovador proyecto llega de la mano de la empresa murciana Entomo, que lleva investigando y probando el proceso desde 2019. Ahora ya opera en la antigua instalación minera, coparticipada por la empresa asturiana Capsa Food, perteneciente al grupo de Central Lechera Asturiana, que en 2019 adquirió el 15% de este proyecto. Su intención es clara reducir los purines logrando rentabilidad.

El proceso

La hembra de la mosca soldado negra deposita una masa de aproximadamente 500 huevos en grietas cercanas a materia orgánica en descomposición, como desechos orgánicos. Los huevos eclosionan en larvas en aproximadamente cuatro días. Y comienza el proceso de hacerlas rentables. Las larvas requieren aproximadamente 14 días para completar su desarrollo y poder utilizarlas para la extracción de nuevos productos aplicables en numerosas industrias.

Durante el desarrollo larvario, las larvas de la mosca soldado negra son devoradoras insaciables de materia orgánica, en Carrio se les alimenta cuidadosamente con el objetivo de constatar que este proceso es rentable y así establecer unidades productivas e industriales para explorar también su potencia.

A cargo de este ambicioso proyecto esta Diego Amores, investigador y CEO de Entomo Agroindustrial. Su proyecto es capaz de que estas larvas criadas en Carrio y que apenas alcanzan los 27 milímetros de longitud , hagan útil la basura que ingieren convirtiéndola en materias primas de alto valor añadido para pienso para animales, el sector alimenticio, el farmacéutico o el cosmético, incluso el tecnológico entre otros muchos que se están investigando, como confirmó Amores.

Cabe resaltar que esta mosca es además segura ya que «no transmite enfermedades, ni supone un problema para el medio ambiente», explica el investigador. En la actualidad es capaz de extraer hasta seis productos: fertilizantes, grasa (uso como aditivo para piensos y cosmética), hirolizado proteico (para alimentación animal), harina desgrasada, larva desecada, quitina (mejora la fertilización del suelo) y quitosano (usado para la clarificación de aguas residuales, de cerveza, vino y aplicaciones en farmacéutica o impresiones 3D).. Se trata, según Amores, «de productos de alto valor resultantes de residuos que para las empresas tiene un coste de gestión y no se trasladaba en ingreso, pero con este proceso es posible rentabilizar esos residuos»