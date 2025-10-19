Una 'marea verde' reclama en Mieres más investigación contra el cáncer de mama

La decimocuarta edición de la marcha solidaria contra el cáncer de mama en Mieres se celebró, este domingo, como una gran fiesta, con ... momentos para la diversión –sobre todo, para los más pequeños–, para el deporte –con las diferentes carreras– y, sobre todo, para la reivindicación.

Con el apoyo del Club Atletismo Mieres, la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer organizó varias carreras con participantes desde los dos años hasta completar la marcha solidaria por las calles de la villa. «Nuestro colectivo trabaja desde hace 70 años para impulsar la detección precoz del cáncer, conscientes de que los programas de cribado son una pieza fundamental de la prevención porque salvan vidas y mejoran la supervivencia», manifestaba Loli Olavarrieta, la responsable de esta junta mierense.

Ampliar 'Marea verde' en la carrera contra el cáncer de mama. A. F. G.

«Invertimos en investigación para la detección precoz, impulsamos la garantía de la cobertura en todo el territorio nacional y campañas de sensibilización para que la participación alcance a toda la población; y defendemos la transparencia de los datos de los programas de cribado para poder analizar su eficacia y calidad», añadió ante el numeroso público concentrado en la plaza del Ayuntamiento.

«Hoy acompañamos a las mujeres y hombres que lo padecen y a sus familiares, y nos tomamos a pecho que se mejoren los programas de cribado para aumentar la supervivencia». Es por eso que desde la junta se reclama «un sistema transparente de datos de los programas de cribado que garantice la calidad y el alcance a toda la población», así como su evaluación por parte de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.

Ampliar Baile y música antes de la marcha por las calles de la villa.

Música, bailes, animación, un taller científico para los más pequeños, mesas para recaudar fondos y, sobre todo, mucha gente volcada con esta nueva batalla en la larga lucha contra el cáncer de mama. Por eso se mostraba más que satisfecho, por la respuesta dada por la ciudadanía, el alcalde del municipio, Manuel Ángel Álvarez. «Da gusto ver el montón de gente que se ha concentrado aquí, de nuestro concejo y de toda la comarca. La gente se involucra y se trabaja por esta causa. La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer y sus voluntarios trabajan todo el año por ello, y no sólo en esta jornada», declaró.