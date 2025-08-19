El Mieres del futuro avanza: comienza la información pública del Plan General

Tras la publicación de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Mieres en el Boletín Oficial del Principado de Asturias ( ... BOPA) se abre ahora un plazo de 45 días para presentar alegaciones y resolver dudas. Para ello, el Ayuntamiento ha dispuesto un local en la calle Valeriano Miranda para atender a los vecinos, hasta el 2 de octubre, durante este periodo de información pública.

Más allá de los grandes proyectos con una financiación importante –como el soterramiento de un tramo de la A66 o crear un nuevo apeadero de Feve– los primeros que se acercaron este martes a la oficina, a las 10 de la mañana, llevaban «dudas muy concretas», explicó Julia Llerandi representante de la unión temporal de empresas (UTE) que redactó el plan: Rueda y Vega Arquitectos y Paisaje Transversal. Estas estaban relacionadas, principalmente, «con propiedades o el criterio para delimitar el suelo urbanizable del que no».

A ello, se le suma la accesibilidad y la posibilidad de construir en fincas de zona rural, cuestiones técnicas «muy importantes» que, en algunos casos, «pueden cambiar». Por ejemplo, Ana González fue una de las interesadas en querer saber «en qué estado queda una casa de la familia en el barrio de Peñón, y cómo queda el suelo del pueblo de Cardeo, a unos kilómetros de aquí. Ahora ya sé que no es urbanizable pero se pueden hacer varias cosas».

Ampliar La mierense Ana González consulta sus dudas con la técnica Julia Llerandi. P. G.

Tras una rápida reunión y explicación con la técnica, esta vecina destacó la iniciativa municipal para dar acceso a esta información de una manera más sencilla, además de lo positivo de un plan que revitalizará la zona del río. Le siguió Olga Fernández, vecina que en cuanto supo que se aprobó inicialmente el documento del PGO ya estaba «buscando» la manera de saber en qué afectaba a su finca heredada en Baiña. «Quería preguntar si podía edificar y ahora sé dónde», dijo. Para casos más amplios, como las personas con varias propiedades, ya se ha aclarado que «habrá días en los que estarán presentes los propios redactores del plan general».

Esto demuestra que lo importante, explicó la teniente de alcalde de Mieres, Teresa Iglesias, en la inauguración del local, es que «haya transparencia en todo lo relacionado con el plan, por eso el primer paso era habilitar esta oficina». A partir de ahí, en septiembre se irá a los pueblos para «informar» y se convocará a los colectivos y asociaciones de índole social. También se darán recomendaciones sobre cómo presentar alegaciones y dónde se debe hacer.

«El plan es el diseño del concejo que queremos en los próximos años», añadió Marta Jiménez, edil de Desarrollo Urbano Sostenible.

Además de todos los proyectos grandes que «la norma cubrirá», también recalcó «los tres grandes objetivos: mejorar la calidad de vida, generar empleo y ganar población», tanto en ciudad como en los pueblos.

La oficina estará abierta de lunes a viernes de 10 a 14 horas y las tardes de los martes y jueves, de 16 a 20 horas.