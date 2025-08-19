El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
La teniente de alcalde, Teresa Iglesias, y la edil de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez, en la oficina del Plan General de Ordenación de Mieres, en la calle Valeriano Miranda. P. Gutiérrez

El Mieres del futuro avanza: comienza la información pública del Plan General

El Ayuntamiento abre una oficina para responder a las dudas de los vecinos, que se centran en la accesibilidad, posibilidad de construir y el cambio de suelo en zona rural

Martes, 19 de agosto 2025, 19:27

Tras la publicación de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Mieres en el Boletín Oficial del Principado de Asturias ( ... BOPA) se abre ahora un plazo de 45 días para presentar alegaciones y resolver dudas. Para ello, el Ayuntamiento ha dispuesto un local en la calle Valeriano Miranda para atender a los vecinos, hasta el 2 de octubre, durante este periodo de información pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  2. 2 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  3. 3 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  7. 7

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  8. 8

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  9. 9 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  10. 10 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Mieres del futuro avanza: comienza la información pública del Plan General

El Mieres del futuro avanza: comienza la información pública del Plan General