Mieres pide un ciclo de FP de Coordinación de Emergencias

Aumentar la oferta de Formación Profesional en los centros de Mieres en una constante en las reclamaciones del equipo de gobierno. Recientemente hacían ... hincapié en la necesidad de seguir avanzado y ahora los responsables municipales mierenses inciden en sus peticiones, centrando su petición en la implantación de la Formación Profesional de Gestión de Emergencias y Protección Civil. Una propuesta que trasladaron a la Consejería de Educación al inicio de la legislatura y que considera el equipo de gobierno que hay que atender. Consideran en el Ayuntamiento que urge contar con este ciclo, dado que hay demanda de este tipo de profesionales. Se trata de un ciclo, defienden, que posibilitaría que las administraciones públicas y las empresas pudieran contar con profesionales cualificados y formados para diseñar, por ejemplo, planes de emergencia o de evaluación de riesgos.

«El primer paso sería ofrecer el ciclo de Técnico o Técnica Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil», explicó Belén Alonso, concejala de Educación. «Se trata de un ciclo formativo que no existe en Asturias y en casi toda la zona norte de España porque en la actualidad no se ofrece ni en Galicia ni Cantabria. Solo hay un centro en Euskadi pero es privado», añadió.

Mejorar la formación

«Es evidente que existe una necesidad imperiosa de mejorar la formación en el ámbito de las Emergencias», sostiene Alonso, quien apuntó que «por desgracia lo vemos con demasiada frecuencia y desde hace unas semanas de forma dramática en Asturias y otras partes de España». «Hay que avanzar en formación, no solo para garantizar la especialización y profesionalización de la gestión de Emergencias, que cada vez son más complejas, sino también hay que dar respuesta a la necesidad de formación permanente de los trabajadores y trabajadoras de este ámbito», planteó Alonso. En el Ayuntamiento de Mieres destacan la relevancia de este sector profesional y destacan las salidas profesionales de estos ciclos formativos.

«Mieres quiere apostar por la FP de Gestión de Emergencias», recalcó, al tiempo que recordó que en Mieres ya se cuenta con un campus en el que la gestión forestal es una de las especialidades, con la Ingeniería Forestal, sin olvidar el trabajo que realiza el Indurot (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio), «cuyo prestigio y reconocimiento es indudable». En definitiva, «tenemos herramientas para poder generar un polo de formación-investigación-innovación que contribuya a dar respuesta a las complejas necesidades de la gestión de Emergencias en el siglo XXI», remarcó.