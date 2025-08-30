El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes en la segunda feria de la FP en Mieres. P. Gutiérrez

Mieres pide un ciclo de FP de Coordinación de Emergencias

«Hay una necesidad imperiosa de mejorar la formación en este ámbito», sostiene el Ayuntamiento

S. G. A.

Mieres

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:09

Aumentar la oferta de Formación Profesional en los centros de Mieres en una constante en las reclamaciones del equipo de gobierno. Recientemente hacían ... hincapié en la necesidad de seguir avanzado y ahora los responsables municipales mierenses inciden en sus peticiones, centrando su petición en la implantación de la Formación Profesional de Gestión de Emergencias y Protección Civil. Una propuesta que trasladaron a la Consejería de Educación al inicio de la legislatura y que considera el equipo de gobierno que hay que atender. Consideran en el Ayuntamiento que urge contar con este ciclo, dado que hay demanda de este tipo de profesionales. Se trata de un ciclo, defienden, que posibilitaría que las administraciones públicas y las empresas pudieran contar con profesionales cualificados y formados para diseñar, por ejemplo, planes de emergencia o de evaluación de riesgos.

