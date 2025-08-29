El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visitantes en el autobús turístico de Mieres. E. C.

Mieres suma visitantes de fuera de Asturias con su programa para conocer el concejo

El 27% de los participantes en Disfruta Mieres proceden de otras comunidades autónomas y un 3% llega desde el extranjero

S. G. A.

Mieres

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:21

El concejo de Mieres sigue sumando visitantes y sus propuestas para conocer mejor el municipio van ganando posiciones, situándose en la agenda de quienes ... vienen en verano a visitar Asturias y encuentran en este territorio un lugar en el que disfrutar de nuevas experiencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  4. 4 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  9. 9 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  10. 10 El guiño de la Reina Letizia a Asturias durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mieres suma visitantes de fuera de Asturias con su programa para conocer el concejo

Mieres suma visitantes de fuera de Asturias con su programa para conocer el concejo