Mieres suma visitantes de fuera de Asturias con su programa para conocer el concejo

El concejo de Mieres sigue sumando visitantes y sus propuestas para conocer mejor el municipio van ganando posiciones, situándose en la agenda de quienes ... vienen en verano a visitar Asturias y encuentran en este territorio un lugar en el que disfrutar de nuevas experiencias.

El Ayuntamiento hace balance de esta campaña estival y destaca los resultados de la programación de verano puesta en marcha bajo el nombre Disfruta Mieres y organizada por la concejalía de Turismo, que dirige Álvaro González.

Una serie de propuestas con las que sumará en esta campaña estival más de 700 participantes, lo que supone un incremento de casi un 32% con respecto al pasado año. Un aumento que confirma, destacan en el Consistorio, el éxito de una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer propuestas de interés durante estos meses al tiempo que dar a conocer el patrimonio cultural, natural, histórico y etnográfico del concejo.

Hasta el momento 600 personas han participado ya en las citas organizadas y las últimas actividades previstas para septiembre tienen 120 inscritos. En total 720 participantes de las que un 30% procede de fuera de Asturias, siendo un 27% de otras comunidades autónomas (Madrid, Galicia, Andalucía…) y un 3% de visitantes internacionales, concretamente de Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos.

Georrutas, rutas etnográficas, cicloturistas, senderistas, visitas guiadas o el bus turístico fueron algunas de las citas ofertadas a través de una programación gratuita y con plazas limitadas con el objetivo de que las y los participantes disfrutaran al máximo de cada actividad.

«Trabajamos para crear productos turísticos atractivos que permitan poner en valor el patrimonio natural y cultural del municipio y atraer visitantes que dinamicen la economía dentro de una estrategia turística definida por el gobierno local cuyos frutos ya estamos viendo», señaló el concejal de Turismo, que destacó la importancia de ofrecer actividades «singulares que complementen la estancia de los turistas que llegan a Mieres».

Ante estos datos, el programa Disfruta Mieres, remarcó, «ha vuelto a ser un éxito que sigue creciendo edición tras edición promoviendo el turismo y la actividad durante la época estival».