Moreda celebra Los Humanitarios: fabada, panchón y gaita para una fiesta multitudinaria

Moreda, la sede de los Humanitarios ya era un hervidero de gente a primeras horas de la mañana. Las calles estaban impregnadas del olor a rica fabada y la gaita y el tambor sonaban recordando a los vecinos que era San Martín. Comenzaron a llegar los primeros visitantes, que, al igual que los alleranos, de forma mayoritaria llevaban vestimenta típicamente asturiana. A las diez y media de la mañana, el Humanitario del Año, Raúl García, el pintor Diego Argüelles y la pregonera Rosa Roces, acompañados por la xana Aída Fernández y la directiva de los Humanitarios, salían con el ramo hacia la plaza de la iglesia. Moreda seguía llenándose de grupos de amigos y familias para disfrutar de la festividad de San Martín. A todos les mueve el espíritu de esta fiesta: el de la solidaridad y la camaradería, que sigue intacto tras tantos años, recuerdan desde la organización.

La iglesia se llenó de fieles. Al finalizar la misa en honor al patrón, José Antonio Gutiérrez, hijo de 'Caneco' –quien fue puyador desde 1967 hasta su fallecimiento en 2016–, y su hermana Begoña siguieron la tradición y fueron los encargados de pujar el ramu. Un año especial que comenzó con fuerza: un matrimonio madrileño, con raíces alleranas, pagó 45 euros por el primer pan. El precio fue subiendo, alcanzando el resto en torno a los cien euros por pan, acompañado de chorizo en muchas ocasiones. «Que San Martín se lo pague y buen provecho le dé», cerraba cada subasta como es tradición.

Fue otro matrimonio del concejo, descendiente él de uno de los fundadores de la asociación los Humanitarios de Moreda, el que siguió con la tradición que atestigua que desde hace más de una década se hacen con la última puja. Este año pagaron 1.210 euros. Loli García es la encargada de pujar junto a su marido; tienen claro que «somos los alleranos los que debemos implicarnos y si la puja está baja hay que subirla». Este año no hizo falta: se batió el récord, que estaba en mil euros, por un pan de escanda de Miravalles, un lacón, una ristra de chorizos y una caja de casadielles.

«Un gentío impresionante»

La puja se hacía con una plaza llena de gente disfrutando de la fiesta, mientras se escanciaba sidra y se degustaban ricos manjares. La propia presidenta de los Humanitarios, Esperanza del Fueyo, se sorprendía de la gran cantidad de gente que participaba en la fiesta: «Estamos a martes, es lectivo en casi toda Asturias y es impresionante el gentío que hay. San Martín cada año va a más; para los Humanitarios es un orgullo y un honor encontrarnos con la plaza llena de gente».

Entre culín y culín de sidra, y algún que otro bollu preñau, las monteras piconas, pañuelos al cuello y los chalecos colocados, los trajes asturianos y alleranos tradicionales en ellas, se iban acercando a la carretera general para disfrutar de un emocionante desfile, que acabaría más allá de las tres de la tarde.

De él disfrutó la gijonesa Anabel Suárez y su familia: «Venimos desde Gijón cada año los que podemos a comer fabada y panchón». Desde Murcia, como cada año, Luis Guzmán disfrutaba de la fiesta: «Somos alleranos de madre y no nos perdemos San Martín».

La fiesta de los Humanitarios es, desde 1985, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

