¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Comienzo de los trabajos de urbanización de los terrenos liberados del soterramiento de Langreo. M. V.

Iniciadas las obras de urbanización de los terrenos del soterramiento de Langreo, con dos millones más de presupuesto

Los trabajos que deberán estar finalizados en enero de 2027 incluyen tres nuevas rotondas y un bran bulevar peatonal con carril bici

Marta Varela

Langreo

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:21

Comenta

La esperada urbanización de los terrenos liberados del soterramiento de Langreo se iniciaron en la mañana de este jueves con los desbroces de ... la parcela donde se construirá el gran bulevard peatonal y ciclista. Esta segunda fase, que completa al vial de Valnalón ya construido, comienza con una ampliación de dos millones de euros sobre los siete iniciales.

