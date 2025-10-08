La plataforma por el soterramiento en Langreo exige la urbanización exterior

«El Principado debe comenzar a urbanizar los terrenos liberados por el soterramiento, y el Ayuntamiento debe presionar para que así sea». Este es el ... llamamiento que este miércoles realizaban los integrantes de la plataforma en defensa del soterramiento de Langreo ante lo que consideran la paralización de la fase final del proyecto.

Lo hacían en lo que denominan 'zona cero' del soterramiento. Por debajo, ya está en servicio la nueva y flamante estación soterrada de Langreo Centro con los trenes circulando bajo tierra. En el exterior, un espacio invadido en sus laterales por la maleza y la suciedad y, por el centro, vestigios de obras y de retirada de material. Desde el movimiento vecinal lo tienen claro: «Constituye una de las peores imágenes del concejo, a pesar de que hace cuatro meses nos prometieron que comenzarían las obras para urbanizarlo«, explicaba el portavoz de este movimiento, Xuacu de Hoyos. Por ello, exigen al Principado que inicie de inmediato los trabajos para urbanizar la zona: »No queremos que nos sigan engañando. Hace cuatro meses dijeron que se iniciarían de inmediato y sigue igual. No es aceptable retraso tras retraso«, matizó De Hoyos.

Reclaman también al Ayuntamiento de Langreo que defienda los intereses del concejo: «Desde lo municipal se debe presionar para que se haga lo prometido». Y les invita a dejar «el seguidismo de todo lo que dice el consejero Alejandro Calvo», y a defender los intereses de todos los langreanos que llevan 15 años soportando el soterramiento.

Otro de los miembros de la plataforma, y alcalde de barrio de El Puente, Julio Fueyo, remarcó que «no dejan de engañarnos, ni urbanización, ni el Peri del El Puente. Necesitamos mejoras y desde la consejería de Ovidio Zapico hablan de derruir casas nuevas, y dejar la zona del barrio más deteriorada como está». «Es algo que no podemos permitir, los vecinos no vamos a dejar que derriben casas habitadas y muy cuidadas y dejen las ocupadas y las ya en estado ruinoso, a su suerte. Eso no es lo prometido, eso es reírse de los vecinos».

Esperando al Adif

El domingo 8 de junio, tras 150 millones de euros invertidos en quince años de obras, los trenes de la línea Gijón-Laviana realizaban el primer viaje por el tramo soterrado entre los distritos langreanos de La Felguera y Sama. En la superficie, la imagen del túnel soterrado es la de «la desolación y la dejadez»: casi dos kilómetros lineales de terreno invadido por la maleza y la suciedad. El cambio de este espacio al proyectado bulevar peatonal le corresponde al Principado, que es quien debe urbanizarlo.

Unos trabajos que se unen al ya ejecutado nuevo vial de Valnalón y que cuentan con un presupuesto de 6,7 millones de euros, más dos de una modificación posterior, y un plazo de ejecución de quince meses, pero para que empiece, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) debe liberar los terrenos de su condición de uso ferroviario.

A la espera también está el Ayuntamiento de Langreo, que el pasado mes de septiembre confirmaba su intención de convertir la parcela que sirvió como almacén exterior durante los últimos años del soterramiento langreano en una amplia zona verde.

El pasado mes de agosto, el Principado confirmaba que Adif aún no había liberado esos terrenos de su condición ferroviaria y que, por tanto, no podían comenzar la esperada urbanización, matizando que su intención era iniciar dichos trabajos una vez que fuese posible.

En esa fecha, hace dos meses, Adif no había concluido los trabajos de retirada del material sobrante de la obra, y desde Hunosa se estaba realizando trabajo para que la geotermia pasase por el espacio a urbanizar. A día de hoy, todos esos trabajos están finalizados, pero no hay una fecha concreta para el inicio de las obras.