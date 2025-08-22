El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las ediles Teresa Iglesias y Marta Jiménez, en la oficina de información del Plan General de Ordenación. P. G.

La oficina del Plan General de Mieres recibe medio centenar de consultas en tres días

«Es el primer paso, pero tenemos previsto un paquete de iniciativas para informar y explicar el documento», afirma la edil Marta Jiménez

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:25

a oficina de información del Plan General de Ordenación (PGO), que el Ayuntamiento de Mieres ha puesto en funcionamiento, atendió en los tres ... primeros días más de medio centenar de consultas. La mayor parte, presenciales, aunque también se han recibido una decena a través del correo electrónico. Se trata de una cifra «importante, más teniendo en cuenta que estamos en pleno mes de agosto y que este servicio se puso en marcha el pasado martes, tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de la aprobación inicial de la revisión del planeamiento».

