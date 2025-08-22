La oficina del Plan General de Mieres recibe medio centenar de consultas en tres días

a oficina de información del Plan General de Ordenación (PGO), que el Ayuntamiento de Mieres ha puesto en funcionamiento, atendió en los tres ... primeros días más de medio centenar de consultas. La mayor parte, presenciales, aunque también se han recibido una decena a través del correo electrónico. Se trata de una cifra «importante, más teniendo en cuenta que estamos en pleno mes de agosto y que este servicio se puso en marcha el pasado martes, tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de la aprobación inicial de la revisión del planeamiento».

Desde el equipo de gobierno local se hace un balance positivo de la apertura de esta oficina, que estará en funcionamiento hasta que finalice el periodo de información pública, el próximo 22 de octubre, en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y las tardes de los martes y jueves en horario de 16 a 20 horas. «La oficina es el primer paso, pero tenemos previsto un paquete de iniciativas para informar y explicar el plan con luz y taquígrafos, para que cualquier persona pueda acceder a la información, realizar consultas o presentar alegaciones», señaló la edil responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez.

Recordó, en este sentido, que a partir de septiembre se organizarán reuniones informativas por todo el concejo y encuentros sectoriales con colectivos y movimiento social. «La transparencia y la participación son la base de este proceso», destacó la concejal.

«El Plan General de Ordenación apuesta por un urbanismo moderno y sostenible: el futuro pasa por crecer hacia dentro, por regenerar antes de expandir. Es coherente con una visión descentralizada del concejo; apostamos por mejorar la calidad de vida en la ciudad y en los pueblos», apuntó Jiménez.

La rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana, movilizar suelo disponible para construir 400 nuevos pisos a precio asequible o el desbloqueo de Oñón, Requejo o La Villa son algunas de las acciones previstas en un PGO que promueve la accesibilidad, apuesta por la actividad económica para generar empleo y protege la actividad industrial.