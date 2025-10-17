El pozo San José acoge 12.000 imágenes del Turón de mediados del siglo pasado

El Espacio Cultural Pozo San José de Hunosa exhibe, hasta el 11 de enero, la exposición 'El Turón de José Muñiz. Gente ... y lugares del Valle', compuesta por más de 12.000 imágenes cotidianas inmortalizadas por José Muñiz (Los Cuarteles, 1923-1999) a mediados del siglo pasado. «El fotógrafo se encargó durante casi medio siglo de retratar la cotidianidad de una población que se salía de lo común, convirtiendo en legado el retrato de la sociedad turonesa», se informó desde la hullera estatal.

El presidente del Grupo Hunosa, Enrique Fernández, y el de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres, Felipe Burón, acudieron este viernes a la inauguración de la muestra organizada por este colectivo con la colaboración de la empresa pública.

Ampliar El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez; el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y el de la Asociación Santa Bárbara, Felipe Burón, con vecinos de Turón E. C.

Se trata de un total de 840 imágenes que pueden verse en lonas; el resto, más de una decena de millar, se reproducirán en pantallas multimedia habilitadas para la ocasión. La exposición permitirá a los visitantes identificar a familiares y conocidos entre las fotografías y se habilitará un servicio de impresión para estampar en el propio pozo las imágenes deseadas, un recuerdo imborrable de quienes construyeron la memoria colectiva de este valle mierense.

La exposición quiere rendir tributo, de este modo, a las generaciones que forjaron la identidad minera y social de Turón y reconoce, al mismo tiempo, la dedicación de José Muñiz, «fiel testigo de una época de la que dejó constancia en sus carretes».

También en Turón, en el núcleo de San Justo, los vecinos se han empeñado en mirar al pasado «para valorar el presente y construir el futuro». Así, durante los últimos meses, se han rescatado fotografías antiguas para volver a situarlas desde la misma perspectiva actual y crear un recorrido visual por las calles del pueblo.