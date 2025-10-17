El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte de la inmensa colección fotográfica expuesta en el pozo San José. E. C.
Mieres

El pozo San José acoge 12.000 imágenes del Turón de mediados del siglo pasado

La muestra, organizada por la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara con Hunosa, recoge fotos tomadas por José Muñiz, «fiel testigo de la época»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:04

Comenta

El Espacio Cultural Pozo San José de Hunosa exhibe, hasta el 11 de enero, la exposición 'El Turón de José Muñiz. Gente ... y lugares del Valle', compuesta por más de 12.000 imágenes cotidianas inmortalizadas por José Muñiz (Los Cuarteles, 1923-1999) a mediados del siglo pasado. «El fotógrafo se encargó durante casi medio siglo de retratar la cotidianidad de una población que se salía de lo común, convirtiendo en legado el retrato de la sociedad turonesa», se informó desde la hullera estatal.

