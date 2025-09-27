El PP de Mieres acusa a IU de presionar a las asociaciones de vecinos si hablan con ellos

El presidente del Partido Popular de Mieres y senador, José Manuel Rodríguez «Lito», ha denunciado lo que considera «una práctica reiterada y profundamente sectaria» por ... parte del equipo de gobierno de Izquierda Unida, al asegurar que dirigentes de asociaciones vecinales han sido víctimas de «malos modos y contestaciones impropias» tras mantener contacto con el PP.

Según Rodríguez, el patrón se repite: cuando un colectivo vecinal traslada sus problemas al Partido Popular, poco después recibe una llamada de algunos concejales de IU, «en tono bronco y a gritos, dirigiéndose contra los presidentes o presidentas de esas asociaciones, como si fuera un delito hablar con la oposición».

Asimismo, el senador subrayó que no se trata de casos aislados: «Hemos recibido también quejas de particulares que, simplemente por dirigirse a concejales para plantear inquietudes o pedir soluciones en su entorno, se han encontrado con respuestas de malos modos y contestaciones inaceptables. Esa forma de actuar no es digna de un representante público, y pedimos que se rectifiquen estas actitudes».

En contraste, el dirigente popular quiso poner en valor la lealtad institucional demostrada por su partido: «Ahí está el ejemplo del conflicto de Pinos. Aunque el Ayuntamiento lleva acumuladas derrota tras derrota judicial, nunca hemos dejado de apoyar al equipo de gobierno en este asunto. Siempre hemos estado a su lado en la defensa de los intereses de los ganaderos, sin hacer política fácil ni buscar réditos partidistas». Remarcó el popular que «esa es la diferencia: nosotros respondemos con lealtad y ellos con prácticas mafiosas».

Rodríguez concluyó reclamando respeto y altura política: «Mieres necesita un gobierno que escuche y dialogue, no que intimide o conteste con soberbia a quienes simplemente ejercen su derecho a ser escuchados. Exigimos el fin inmediato de estas prácticas, porque avergüenzan a nuestro concejo y dañan la confianza en la institución municipal».