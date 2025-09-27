El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
E. C.

El PP de Mieres acusa a IU de presionar a las asociaciones de vecinos si hablan con ellos

Los populares explican que cuando un dirigente vecinal habla con ellos poco después recibe una llamada de algunos concejales de IU, «en tono bronco y a gritos»

Marta Varela

Mieres

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:54

El presidente del Partido Popular de Mieres y senador, José Manuel Rodríguez «Lito», ha denunciado lo que considera «una práctica reiterada y profundamente sectaria» por ... parte del equipo de gobierno de Izquierda Unida, al asegurar que dirigentes de asociaciones vecinales han sido víctimas de «malos modos y contestaciones impropias» tras mantener contacto con el PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  3. 3 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  4. 4 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo
  5. 5 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  6. 6 Atropellan a un hombre y a un niño de tres años cuando iban a coger el autobús en La Tenderina, en Oviedo
  7. 7

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  8. 8 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  9. 9

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  10. 10

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP de Mieres acusa a IU de presionar a las asociaciones de vecinos si hablan con ellos

El PP de Mieres acusa a IU de presionar a las asociaciones de vecinos si hablan con ellos