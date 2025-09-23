Preocupación por la falta de plazos de las obras de la segunda fase de Pajares

Preocupación sobre el comienzo de los trabajos para iniciar la segunda fase del esperado proyecto de desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal y de ... montaña de Valgrande-Pajares como motor económico del valle de Lena. Remarcan que «el otoño asoma y los primeros trabajos ya deberían estar iniciados antes de que el invierno se nos eche encima».

«No dudamos que desde el Principado se esté trabajando en dar solución a todas las deficiencias planteadas, así como programando las múltiples inversiones necesarias para completar la segunda fase del proyecto», apuntan los implicados en dicho proyecto.

Los concesionarios de Valgrande-Pajares, clubes de esquí, la asociación de vecinos del Brañillín, la asociación de turismo de la montaña central y, en general, los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo lenense, integrados en la mesa de la nieve, muestran «nuestra más absoluta preocupación porque la financiación europea de este proyecto se pueda perder por desidia o falta de empuje en la consejería». A pesar de ello, recuerdan que «aunque hace unos meses el proyecto estaba enfocado y la consejera lanzó su compromiso de inicio de los trabajos, hoy en día ni hay noticias ni hay trabajos iniciados relacionados con la segunda fase, aunque seguimos confiando».

Recuerdan a las instituciones implicadas en este proyecto de futuro de la estación que «seguimos con detalle el desarrollo de las inversiones precisas para cubrir todas las necesidades trasladadas por nuestra parte el 2 de abril de 2025 en el seno de la mesa». «La preocupación –remarcan– es máxima ante la falta de noticias acerca de la situación del proyecto en Europa». Recuerdan que «es una inversión importantísima para Asturias, de la que Europa va a financiar la nada desdeñable cifra de 5.250.000 euros y el Principado sólo tendría que aportar un 25%». Entienden que «Asturias no puede renunciar a uno solo de los proyectos presentados en Europa, y en este caso creemos necesario que la consejera informe con rigor y con detalle de la situación exacta de este proyecto para Pajares», financiado con fondos de transición justa. «Perder esta ayuda sería un error de gestión imperdonable, más aún, conocido el grado de avance que presentaba el proyecto hace unos meses».

Desde los agentes de Pajares «seguimos confiando y con la mano tendida para colaborar en la definitiva desestacionalización del complejo. Desde principios de septiembre tenemos solicitada una nueva reunión con la consejera para que se nos informe de todo lo anterior. Sin embargo, de momento aún no hemos recibido respuesta ni convocatoria», aclaran.