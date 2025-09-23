El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la estación lenense en época veraniega J. M. Pardo

Preocupación por la falta de plazos de las obras de la segunda fase de Pajares

Empresarios, deportistas, clubes y usuarios de la estación invernal lenense temen que un retraso haga perder los fondos europeos del proyecto

Marta Varela

Valgrande-Pajares

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:36

Preocupación sobre el comienzo de los trabajos para iniciar la segunda fase del esperado proyecto de desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal y de ... montaña de Valgrande-Pajares como motor económico del valle de Lena. Remarcan que «el otoño asoma y los primeros trabajos ya deberían estar iniciados antes de que el invierno se nos eche encima».

