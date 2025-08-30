El queso Casín lucha por su futuro: «Necesitamos que todos los asturianos lo tengan en cuenta»

El queso Casín, uno de los más antiguos de Europa, resiste inmerso en una lucha por afianzar su futuro. «No tenemos miedo porque trabajamos a ... diario con un gran producto», explicaban en las dos queserías que quedan. Su certamen, que celebró este sábado su trigesimoquinta edición en el recinto ferial de Campo de Caso, contó con la colaboración de centenares de amantes del queso, que adquirieron las más de mil piezas, de 250 gramos cada una, que las dos queserías pusieron a la venta a un precio de nueve euros, que se mantiene desde hace varios años.

Un queso que cuenta con sello de Denominación de Origen Protegido. En el concejo de Piloña está una de las queserías, Ca Llechi. Alberto Valiente, uno de los socios, explicaba que «nos ayuda mucho la promoción, en este certamen la gente ha venido a comprar y hay gente que lleva varias piezas de queso». La otra quesería está afincada en Caso, en Redes; su responsable, Natalia Lobeto, también presidenta del consejo regulador de la DOP, destacaba el buen nivel de ventas, pero lanzaba un mensaje a los asturianos: «Necesitamos que lo prueben, que lo tengan en cuenta a la hora de cocinar, de regalar y de tener en su nevera». Y es que el consejo regulador ha dado la voz de alarma. Con sólo dos queserías, el futuro es complicado. De ahí que pidiera a la ciudadanía que se implicara con este certamen, para tratar de marcar un punto de inflexión.

«Tenemos que resistir y ser muy trabajadores para que haya queso Casín en todas las estanterías. Vamos a seguir aumentando la producción e ir conquistando mercados y paladares porque el queso Casín tiene futuro», defendía Lobeto.

Es necesario aumentar la producción, pero sólo quedan dos queserías. Esta es la realidad del queso Casín que la DOP buscan solucionar. El propio alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, reconocía que contar con tan sólo dos queserías de las cuatro que había en 2021, «es un poco triste». «Es una problemática que tenemos que asumir», añadía al tiempo que apuntaba: «Hay que animar a la gente a que emprenda en el mundo rural».

Preocupación que contrastó con la postura del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, que fue más positiva. Apelando a los datos de la evolución de la producción de este queso en los últimos años sostenía que «el queso Casín vive un buen momento porque respecto a 2023 hablamos de una producción de 1.200 kilos más, y con una quesería menos». Incidía en que «el futuro es apostar por esta joya agroalimentaria, y seguir reforzando las ayudas como venimos haciendo desde la consejería».

Sí coinciden ambas partes en que hay que trabajar para intentar incrementar el número de queserías. Reconocía el regidor que «montar una quesería es asumir una inversión muy importante, con precios casi prohibitivos, que puede hacer que los emprendedores den un paso atrás». Marcos Líndez ahondó en la posibilidad de «ser capaces de ver alguna iniciativa para poner en marcha alguna de las queserías que han cerrado y que tienen toda la maquinaría».

Otro problema al que se enfrentan estos productores es el cierre de ganaderías de leche en los tres concejos a los que pertenece esta Denominación de Origen Protegida, Sobrescobio, Caso y Piloña. Mientras el diputado de Foro Adrián Pumares, presente en el certamen, decía que estos problemas «en gran parte son fruto de la despoblación rural y de un castigo permanente por parte del gobierno de Adrián Barbón con este concejo, en el tema del queso, de la navegación en Tanes y de Brañagallones»

Arropando a los dos productores estaban cerca de una treintena de artesanos. El certamen estuvo pregonado por el, 'influencer rural' Picotazos, que lleva el mundo de la apicultura y la ganadería a las redes sociales. Además, se entregó el premio Casín de Oro a Vivi Poli, de Casa Zulima, el histórico local de hostelería de la localidad de Caleao.