El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las ventas fueron buenas e incluso la quesería Redes tuvo que ir a sus instalaciones por más piezas Marta Varela

El queso Casín lucha por su futuro: «Necesitamos que todos los asturianos lo tengan en cuenta»

El certamen en Campo de Caso vendió más de mil piezas. Los dos productores que quedan piden a quienes lo conocen que lo promocionen

Marta Varela

Campo de Caso

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:58

El queso Casín, uno de los más antiguos de Europa, resiste inmerso en una lucha por afianzar su futuro. «No tenemos miedo porque trabajamos a ... diario con un gran producto», explicaban en las dos queserías que quedan. Su certamen, que celebró este sábado su trigesimoquinta edición en el recinto ferial de Campo de Caso, contó con la colaboración de centenares de amantes del queso, que adquirieron las más de mil piezas, de 250 gramos cada una, que las dos queserías pusieron a la venta a un precio de nueve euros, que se mantiene desde hace varios años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  2. 2 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  3. 3

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  4. 4

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  5. 5 El Sporting solo sabe ganar
  6. 6 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El queso Casín lucha por su futuro: «Necesitamos que todos los asturianos lo tengan en cuenta»

El queso Casín lucha por su futuro: «Necesitamos que todos los asturianos lo tengan en cuenta»