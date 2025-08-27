«El queso Casín tiene futuro, hay que conquistar el mercado nacional»

En la Denominación de Origen Protegida (DOP) del Queso Casín no tiran la toalla. Todo lo contrario. A pesar de la complicada situación ... que atraviesa este producto, que hunde sus orígenes en el siglo XIV, el consejo regulador tiene claro cuál es el camino para salir adelante: aumentar la producción y «conquistar el mercado nacional». Con un producto bien asentado en el mercado asturiano, en el consejo regulador no buscan a quién culpar de que sólo haya dos productores DOP –este año no habrá concurso en el certamen de este queso el sábado en Campo de Caso– y lanzan un mensaje de optimismo.

«El queso Casín tiene futuro, no hay que desfallecer», incide Natalia Lobeto, presidenta del consejo regulador que tomó las riendas de una de las dos queserías que quedan tras la jubilación de su madre Marigel Álvarez, la mujer que rescató del olvido a este queso. Aumentar la producción y cubrir la cuota perdida con la última quesería que cerró es clave: «Es imprescindible para no perder lo que tenemos ganado». Una posición conseguida con mucho trabajo y dedicación que sitúa al Casín con «buena presencia en el mercado regional, es ya imprescindible en una mesa de quesos asturianos».

Además de ser uno de los cuatro quesos DOP de Asturias, tiene una ventaja, en opinión del consejo regulador. «Quien lo prueba, no lo olvida ya que es un queso superidentificable, muy diferente». Así, defiende Lobeto, hay que aprovechar esa circunstancia para «seguir creciendo», la única manera de que no se pierda este milenario producto. Y, también, hay que lograr que sea rentable, Aumentar su rentabilidad para que haya un efecto llamada y surjan personas interesadas en elaborar Casín.

Apoyos

Apoyos, remarca el consejo regulador, no les faltan. Ni desde las administraciones ni desde el consumidor. Pero hay que seguir trabajando dado que se trata de un oficio, el de hacer queso Casín, muy complejo.

El proceso, artesanal, es complicado. Y esa ansiada rentabilidad no es fácil de alcanzar. El rendimiento de leche es muy bajo: para un kilo de queso se necesitan hasta 14 litros de leche, con otros quesos con entre ocho y diez de vaca es suficiente, explican en el consejo.

Pese a todo, incide Lobeto, se trata de un queso «tan genuino que tiene futuro». Y para garantizar ese futuro este sábado se celebra un certamen en Campo de Caso y el consejo regulador hace «un llamamiento a todos los asturianos para que vengan a vernos, compren un queso y disfruten con nosotros».

El precio oscila entre los nueve y doce euros la pieza de 250 gramos. «No podemos dejar que vuelva a caer en el olvido».