Marigel Álvarez y Natalia Lobeto, madre e hija, con unas piezas de queso Casín. J. C. Román

«El queso Casín tiene futuro, hay que conquistar el mercado nacional»

El consejo regulador de la DOP defiende la viabilidad de las queserías y de un producto «genuino»: «No hay que desfallecer»

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:42

En la Denominación de Origen Protegida (DOP) del Queso Casín no tiran la toalla. Todo lo contrario. A pesar de la complicada situación ... que atraviesa este producto, que hunde sus orígenes en el siglo XIV, el consejo regulador tiene claro cuál es el camino para salir adelante: aumentar la producción y «conquistar el mercado nacional». Con un producto bien asentado en el mercado asturiano, en el consejo regulador no buscan a quién culpar de que sólo haya dos productores DOP –este año no habrá concurso en el certamen de este queso el sábado en Campo de Caso– y lanzan un mensaje de optimismo.

