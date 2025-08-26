Un fin de semana para homenajear grandes quesos de Asturias

Isabel Gómez Gijón Martes, 26 de agosto 2025, 11:18 Comenta Compartir

Asturias despedirá el mes de agosto con dos citas gastronómicas de primer oden. Declaradas ambas de Interés Turístico Regional, más que un esparate constituyen todo un homenaje a los productos DOP que se exhiben, se catan, se puntúan y se venden: el queso Casín y el queso Cabrales.

30 de agosto Campo de Caso Certamen del Queso Casín

El XXXV Certamen del Queso Casín tendrá lugar el sábado 30 en Campo de Caso. Entre los cerca de 25 puestos de artesanía y productos agroalimentarios que abrirán en el mercado de ganado a partir de las 10.30 horas se encontrarán los dos únicos productores que quedan de este tesoro gastronómico asturiano, Quesería Redes, de Campo de Caso, y Quesería Ca Llechi, de Piloña, tras el cierre de la quesería La Corte, que se encontraba en Tanes y el año pasado participó en su último certamen casín.

Como complemento a la exhibición y venta de productos, de 10 a 10.30 horas se recibirán los platos y postres que se presenten al concurso de cocina con queso Casín DOP, a mediodía tendrá lugar una cata-maridaje de queso Casín y sidra DOP en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, que tiene aforo limitado. Además, a lo largo de la jornada, habrá una degustación de queso con sidra de hielo (13.30 horas), juegos tradicionales (12) y un taller infantil (14).

La inauguración oficial está prevista para las 13 horas. El pregón correrá a cargo del ganadero e 'influencer' rural asturiano conocido como Picotazos, que suma cerca de 300.000 seguidores entre TikTok (@picotazos.oficial) e Instagram (@picotazos). Además, se hará entrega del galardón 'Casín d'Oru 2025' a Vivi Poli del restaurante Casa Zulima, en Caleao. La sesión vermú estará amenizada por la bandina La Garapialla.

31 de agosto Arenas Certamen del Queso Cabrales

El domingo 31, el LIII Certamen del Queso Cabrales de Arenas cogerá el relevo. La carpa del mercado, instalada en el aparcamiento de Llaneces, abrirá a las 10 horas. A las 10.30 horas habrá degustación en el puesto de la DOP Sidra de Asturias, a las 11 horas tendrá lugar el desfile de la Xana y Pastora Mayor (Nerea Campillo y Esperanza Celima González) junto a la banda de gaitas Picos de Europa - DOP Cabrales y el Corri Corri de Arenas y a las 11.30 y 12.30 horas, dos showcooking con queso Cabrales a cargo de Nicolás Thomson.

A mediodía tendrán lugar el pregón, los homenajes y entregas de premios y a las 14 horas, el momento más esperado de la jornada: la subasta del mejor queso Cabrales. El año pasado, una pieza de la quesería Ángel Díaz Herrero fue adquirida por El Llagar de Colloto por 36.000 euros, lo que supuso un nuevo récord Guinness.

El domingo por la tarde, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar en el parque de Arenas el Festival Folclórico, en el que, además de las agrupaciones locales, participarán Pericote, de Llanes, Xaréu d'Ochobre, de Avilés, y Ar Vro Malo, de Bretaña. Para las 18 horas está prevista una partida de bolos.

Semana Cultural en Arenas

Como antesala del certamen del domingo, Arenas celebra una Semana Cultural con actividades para todos los públicos. Un mercado tradicional asturiano en la plaza del Castañeu, catas gratuitas de queso Cabrales, cuentacuentos, conferencias, conciertos y visitas guiadas gratuitas a la Cueva Exposición del Queso Cabrales son algunas de las propuestas para disfrutar esos días.

El sábado 30, a partir de las 18.390 horas, tendrá lugar en el parque de Arenas el XXIV 'Memorial Gaiteros de Llonín. Pancho y Cundo', con diversas actuaciones de músicos y agrupaciones folclóricas. Y a las 22.30 horas se proyectará el documental 'Cabrales, el quesu', creado por Pau de la Sierra para conmemorar el cincuenta aniversario del certamen.