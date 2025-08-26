El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marigel Álvarez, la mujer que rescató el Casín y lo puso en el mercado. Juan Carlos Román
El queso Casín, en la encrucijada: se queda sin concurso al haber sólo dos productores de la DOP

Campo de Caso acoge este sábado el certamen, que tratará de hacer llegar al público la importancia de no dejar que desaparezca este milenario producto

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 18:06

La trigesimoedición del certamen del queso Casín, en Campo de Caso, llega este sábado con una misión clara: revitalizar e impulsar este producto, que ... atraviesa un momento crucial para su futuro. Un futuro preocupante que, no obstante, ya se venía atisbando.

