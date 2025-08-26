El queso Casín, en la encrucijada: se queda sin concurso al haber sólo dos productores de la DOP

La trigesimoedición del certamen del queso Casín, en Campo de Caso, llega este sábado con una misión clara: revitalizar e impulsar este producto, que ... atraviesa un momento crucial para su futuro. Un futuro preocupante que, no obstante, ya se venía atisbando.

De hecho, la crisis es tal que en esta ocasión no habrá concurso para elegir al mejor queso Casín del año. ¿La razón? Sólo hay dos queserías en activo de la Denominación de Origen Protegida Queso Casín: quesería Redes, en el concejo de Caso, y Ca Llechi, en Piloña. «Este certamen cobra más importancia que nunca y el objetivo de este año es poner en valor y proteger, más aún, este histórico queso», que ahora corre el riesgo de volver a desparecer.

Así, el programa de actividades elaborado por el Ayuntamiento de Caso y el Consejo Regulador del Queso Casín, organizadores del evento, se centrará en hacer llegar al público «el valor y la dimensión histórica de este producto milenario». Y se pretender lograr a través de diversas catas y degustaciones populares, concursos de cocina profesional y para principiantes, así como exposiciones con objetos que tradicionalmente se han utilizado para elaborarlo, fotografías, y otros enseres típicos.

La Denominación de Origen Protegida nació en 2013 gracias al esfuerzo de maestras queseras como Marigel Álvarez, pionera en recuperar y proyectar este queso al mundo; de hecho fue la persona que lo rescató del olvido y lo situó en el mercado, dándole una vida a este producto que hoy corre peligro de perderse. A pesar de todos los esfuerzos realizados, hoy, el reto es «garantizar que el Casín siga formando parte del paisaje cultural, económico y gastronómico de Asturias».

El encargado de dar el pregón será, en esta ocasión, el ganadero, apicultor e influencer rural conocido en redes sociales como 'Picotazos', quien además es imagen del anuncio de la DOP Queso Casín de este año junto a la ya popular vaca casina 'La Casí'. El Casín d'Oru 2025 irá a parar a manos de la restauradora Vivi Poli propietaria de la histórica Casa Zulima (Caleao, Caso) quien desde su restaurante en pleno Parque Natural de Redes lleva siempre por bandera el producto local y el queso Casín que nunca falta en su carta.

Queso Casín es uno de los más antiguos de Europa y una de las joyas gastronómicas de Asturias. De pequeño tamaño y forma cilíndrico-discoidal irregular, se caracteriza por su aroma intenso, sabor fuerte, picante y ligeramente amargo, con un retrogusto largo y persistente que no deja a nadie indiferente.

Su elaboración artesanal, pieza a pieza, se distingue por el amasado de la cuajada en la máquina de rabilar, que define su textura mantecosa y su potencia aromática. Cada pieza se moldea y marca con los sellos propios de cada quesería, lo que lo convierte en un queso con identidad y personalidad únicas.

Se trata de un queso que también tiene interesantes usos culinarios en salsas, rellenos, postres o platos de autor.