La zona de la telesilla en la estación lenense de Valgrande-Pajares E. C.

La segunda fase de la desestacionalización de Pajares puede desarrollarse hasta 2030

El Principado está a la espera de que Iberdrola concluya el trámite que les permita conectar el enclave a la electricidad

Marta Varela

Valgrande-Pajares/Fuentes de Invierno

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:44

Comenta

No existe peligro de perder los fondos europeos que están consignados para acometer la segunda fase de la desestacionalización de la estación invernal y de ... montaña lenense de Valgrande-Pajares. Así lo confirmaba la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en sede parlamentaria explicando que la financiación está englobada en el Plan de financiación de la Comunidad Autónoma cuyo plazo se extiende hasta 2030.

