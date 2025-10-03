La segunda fase de la desestacionalización de Pajares puede desarrollarse hasta 2030

No existe peligro de perder los fondos europeos que están consignados para acometer la segunda fase de la desestacionalización de la estación invernal y de ... montaña lenense de Valgrande-Pajares. Así lo confirmaba la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en sede parlamentaria explicando que la financiación está englobada en el Plan de financiación de la Comunidad Autónoma cuyo plazo se extiende hasta 2030.

Fecha que como explicó Gutiérrez al diputado de Vox Javier Jové Sandoval que calificó las «escasa actuaciones» en las estaciones de esquí asturianas como un «maltrato» a dichos equipamientos, posibilita ir acometiendo por partes las obras recogidas en en la segunda fase de mejora de un enclave cuyo futuro pasa por ser «una estación invernal y de montaña»

Además a una segunda interpelación sobre la estación lenense realizada por el diputado del PP , Pedro de Rueda Gallardo sobre la previsión de actuaciones en la dicho enclave la consejera reiteró que «estamos enfocando las actuaciones a desarrollar en los próximos años, algunas de las acciones se van a ir desarrollando y otras se están redactando para ejecutarlas de cara a la próxima primavera», lo que al menos apunta que no será hasta finales de 2026 cuando se puedan ver la fase dos finalizada. Algo que reitero De Rueda apuntando que la previsión inicial era la inversión de 7 millones de euros antes de noviembre de 2025, lo que le llevó a preguntar que «cuáles son las inversiones que anuncian ahora y cuál es su inversión»

De Rueda también incidió en lo que entiende es «desaprovechamiento de la telecabina fuera de la temporada de los deportes de invierno». Apuntando que «la temporada de verano ha sido un desastre». A lo que la consejera alegó que «la desestacionalización no se hace de un año para otro, es una cuestión de largo recorrido en todas las estaciones», y cree injusto que «se da una imagen de Pajares que no es, como es carente de muchas cuestiones que no lo está. No puede haber un descredito de la estación». Continuó la consejera apostillando que «la programación del verano en Pajares fue asumida por esta consejería para que fuesen gratuitas buscando dinamizar más la estación». La consejera confirmó además que el trabajo que se esté realizando para reforzar la estructura de este enclave invernal ha redundado en convocar una plaza de dirección técnica, adjunto a la dirección, diseñada para un ingeniero.

Respecto a la otra estación de esquí asturiana Fuentes de Invierno, la consejera aseguro que están a la espera de que la empresa Iberdrola concluya todo el proceso que les permita. No se dan aportado plazos para que la estación allerana después de 18 años en funcionamiento pueda disponer de corriente eléctrica y abandone los generadores de gasoil con los que funciona hasta el día de hoy.