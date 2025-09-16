Sobrescobio se convierte en el principal foco de turismo en el valle del Nalón

El turismo es, desde hace años, uno de los principales motores económicos en la deteriorada comarca minera del valle del Nalón. Los esfuerzos ... para atraer visitantes se centran fundamentalmente en el atractivo del patrimonio industrial y de la naturaleza. Un aliciente, especialmente este último, para recorrer el concejo de Sobrescobio.

El municipio parte de una base sólida al conformar, junto al vecino municipio de Caso, el Parque Natural de Redes y contar con una de las rutas senderistas más conocidas y visitadas de las comarcas mineras: la ruta del Alba. No en vano, a las puertas de este monumento natural se ofrecen cada verano los autobuses lanzadera, que utilizan tanto turistas como vecinos de los concejos de la comarca.

En el trayecto para iniciar la ruta este verano se ha puesto en marcha el mayor reto turístico del concejo: un camping. A los pocos días de su entrada en funcionamiento tuvo que colgar el cartel de completo, y contaba con lista de espera. Una tónica que se ha mantenido prácticamente hasta este mes.

La esperada instalación fue impulsada por el Ayuntamiento, pero la gestión está cedida a la empresa catalana Camaleón Rural Camp, que llevará las riendas durante los próximos cinco años.

El recinto ocupa una superficie de 11.997 metros cuadrados, y oferta 53 parcelas, de las que 39 son para autocaravanas y estructuras para tiendas. Cuenta con tres edificios integrados en la naturaleza. Uno de ellos está destinado a recepción y funciona también como una pequeña tienda, que da servicio a los vecinos de la zona. Otro acoge el bar y restaurante, abierto a vecinos y visitantes, y el tercero es el de los aseos, las duchas y la sala para hacer la colada.

El coste total de la instalación ascendió a 1.329.287 euros, de los cuales 1.190.318 se asignaron a la construcción y el resto a la dotación del mobiliario necesario. La financiación cuenta con fondos de Transición Justa

Otra obra a punto de materializarse y que se espera sea otro revulsivo para el turismo es la ampliación del albergue municipal, El Alba, ubicado en la localidad de Soto de Agues. El nuevo edificio tendrá 55,30 metros cuadrados. Será de planta baja, con carpinterías exteriores de madera, y dispondrá de un distribuidor desde el que se accede a dos habitaciones y un baño. La edificación se construirá en la finca anexa, adquirida por el Ayuntamiento.

El albergue municipal coyán funciona desde finales de los años 90 en un edificio construido a mediados del siglo XIX con la colaboración de emigrantes que marcharon a América para instalar la primera escuela de niñas del concejo.

La nueva construcción servirá para paliar algunas de las deficiencias del actual, ya que ampliará su oferta con plazas de alojamiento para personas con movilidad reducida. La zona de comedor también se hará mayor.

El proyecto precisa una inversión de 270.000 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. Cuenta con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ayuntamiento de Sobrescobio presentó la iniciativa a la convocatoria de la línea de ayudas para financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, y logró una subvención de 179.169 euros.

Otros atractivos

Asimismo, el municipio cuenta con otros atractivos que se ofertan todo el año, como una cuidada y destacada oferta gastronómica, y una amplia oferta deportiva basada en rutas en plena naturaleza.

También cuenta con La casa del Agua, un museo que muestra la importancia del agua en todo el parque natural de Redes. A los pies del pantano se oferta un aérea especial para avistar aves, y un marco para retratos fotográficos. Además, se está a la espera de inaugurar un paseo por uno de los bordes del embalse con un mirador sobre él y una zona para los más pequeños de la casa.