El SOMA denuncia «irregularidades» en la elección de director en el Museo de la Minería

El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT critica «las graves irregularidades observadas en el procedimiento para la provisión de un puesto de director para el Museo ... de la Minería (Mumi)«, ubicado en San Martín del Rey Aurelio.

La fundación que gestiona este recinto fue creada por el Principado en 1988 y participada por la comunidad autónoma que la financia; por eso «incide aún más en que el proceso de selección de director para el museo debe estar regido por los principios de legalidad, objetividad, libre concurrencia y, por encima de todo, absoluta transparencia», se señala desde la formación sindical.

Por medio de un escrito, desde el SOMA se manifiesta que, «con gran pesar, debemos denunciar públicamente la absoluta arbitrariedad en un proceso selectivo presidido por los constantes cambios de criterio en aspectos esenciales como la validez de títulos presentados, la ausencia de plazos de subsanación para determinados candidatos, y la parcial y subjetiva valoración de la experiencia profesional de los candidatos sin motivación alguna«.

Se informa desde el sindicato de que, en la primera reunión de la comisión, se fijó el criterio de no admitir títulos universitarios previos a la aplicación del plan Bolonia; «ante la manifiesta ilegalidad de tal decisión se cambió el criterio admitiendo los mismos siempre que se acompañase de la pertinente certificación». Inicialmente no se admitieron dichos títulos cuando, con posterioridad, se cambió el criterio, no se concedió plazo de subsanación, añade el SOMA.

Dicha decisión motivó que aspirantes absolutamente capacitados para la plaza fueran excluidos del proceso selectivo, «despejando el camino», ironiza el sindicato minero.

«Fruto de la permanente arbitrariedad e improvisación de la comisión de selección, ninguno de los candidatos actualmente en liza ha acreditado nivel de inglés alguno». En dichas bases se puede leer textualmente: «Los participantes deberán presentar fotocopia compulsada de los certificados de niveles y estudios acreditados de la lengua inglesa».

Ante la manifiesta falta de cumplimiento de uno de los requisitos exigidos, indica la formación, «la prudencia, entre otras cosas, aconsejaría declarar desierto el proceso e iniciar uno nuevo con mayores garantías para los aspirantes y para el buen futuro del museo», se apunta.

Un experto

«Pero no, la comisión de selección decide, sin acogerse a base o criterio alguno, que será 'un tercero' ajeno a las personas designadas el que valorará el alto nivel de inglés de los aspirantes», se critica. Así, «a escasas horas de tan decisiva prueba se ignora la identidad de dicho experto, su cualificación profesional para homologar el alto conocimiento de la lengua inglesa, su relación personal o familiar con los miembros de la comisión o los aspirantes, o los criterios que aplicará para examinar».

El SOMA ha abandonado la comisión de selección, «postulando la nulidad del proceso». Este diario se puso en contacto con la Consejería de Cultura que no emitió postura alguna sobre denuncia del sindicato minero.