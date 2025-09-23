CC OO se suma al SOMA y abandona la elección de director del Museo de la Minería

La elección de un nuevo director para el entreguín Museo de la Minería y la Industria de Asturias (Mumi) se complica. Este martes en la ... sede del recinto se producía la tercera fase del proceso selectivo, al que se presentaron cerca de cuarenta candidatos. Cuatro personas llegaron a esta tercera fase y se enfrentaban a una entrevista donde presentaron su proyecto estratégico y de gestión para el centro. En dicha entrevista, tuvieron que acreditar un alto nivel de inglés escrito y hablado, para lo que se había nombrado un técnico especialista. En las puntuaciones hechas públicas ninguno de los candidatos de esta fase final tiene asignada puntuación en el apartado de idiomas.

Concluida la jornada de este miércoles, el representante de CC OO de Industria de Asturias, Nacho Requeña, explicó que «ante las dudas suscitadas en torno al proceso de selección de la dirección del museo, propusimos en la comisión de valoración paralizar el procedimiento y solicitar un informe jurídico a una institución externa», que aclarase las dudas, como podría ser una fundación o un asesor jurídico independiente, con el fin de garantizar la máxima seguridad jurídica y transparencia. Desde el sindicato se apuntó al Instituto Adolfo Posada como adecuado para hacer este trabajo.

Sin embargo, a pesar de estas dudas que ratifican las anunciadas por el SOMA horas antes, y que motivaron que no acudiesen a la reunión de este martes, Comisiones dijo que «la propuesta no fue tomada en cuenta por el resto de los miembros de la comisión», que optaron por «avalar un informe jurídico elaborado por el secretario de la propia comisión sobre el desarrollo del proceso», explican desde Comisiones.

Ante esta situación, CC OO decidió no continuar participando en el resto del procedimiento al considerar que no se daban las garantías suficientes para realizar el nombramiento de un nuevo candidato. El sindicato recuerda que los trabajos de la comisión de valoración deben trasladarse ahora al Patronato de la Fundación, órgano que deberá adoptar una decisión definitiva. En ese marco, el sindicato aseguró que «defenderemos los mismos planteamientos sostenidos en la comisión: rigor, transparencia y respeto a la legalidad».

«No se trata de demorar nada, sino de hacerlo bien y con garantías. Un informe vinculante de un organismo externo e independiente es la mejor vía para despejar dudas y proteger la decisión final del Patronato», aclaró el secretario de Industria.

Las dudas

Desde el SOMA ya se manifestó «la absoluta arbitrariedad en un proceso selectivo presidido por los constantes cambios de criterio en aspectos esenciales como la validez de títulos presentados, la ausencia de plazos de subsanación para determinados candidatos y la parcial y subjetiva valoración de la experiencia profesional de los candidatos sin motivación alguna».

Así, se apunta que en la primera reunión de la comisión se fijó el criterio de no admitir títulos universitarios previos a la aplicación del plan Bolonia; «ante la manifiesta ilegalidad de tal decisión se cambió el criterio admitiendo los mismos siempre que se acompañase de la pertinente certificación». Inicialmente no se admitieron dichos títulos cuando, con posterioridad, se cambió el criterio sin conceder plazo de subsanación. Tampoco aseguran que esté claro el nivel de inglés de los candidatos. Cultura evitó hablar de este asunto.