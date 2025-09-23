El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrada principal del Museo de la Minería de El Entrego M. Varela

CC OO se suma al SOMA y abandona la elección de director del Museo de la Minería

Propusieron a la comisión de valoración parar el procedimiento y solicitar un informe jurídico a una institución externa para aclarar dudas, que se rechazó

Marta Varela

El Entrego

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:35

La elección de un nuevo director para el entreguín Museo de la Minería y la Industria de Asturias (Mumi) se complica. Este martes en la ... sede del recinto se producía la tercera fase del proceso selectivo, al que se presentaron cerca de cuarenta candidatos. Cuatro personas llegaron a esta tercera fase y se enfrentaban a una entrevista donde presentaron su proyecto estratégico y de gestión para el centro. En dicha entrevista, tuvieron que acreditar un alto nivel de inglés escrito y hablado, para lo que se había nombrado un técnico especialista. En las puntuaciones hechas públicas ninguno de los candidatos de esta fase final tiene asignada puntuación en el apartado de idiomas.

