¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Zona alta de la estación lenense tras los primeros copos de nieve caídos hace unos días . C.

«La Dirección General de Deportes es incapaz de gestionar el proyecto de Valgrande-Pajares»

Los agentes sociales de la estación lenense, a pocas semanas de la apertura de su apertura, critican que no se hayan pasado las pruebas para poner en funcionamiento los remontes y que no hayan comenzado las obras de la segunda fase

Marta Varela

Valgrande-Pajares

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

La caída de los primeros copos de nieve en una estación invernal es casi siempre ilusionante. En Valgrande-Pajares cayeron en la noche del jueves, ... pero en el equipamiento lenense lo que hay es incertidumbre. Usuarios, empresarios de su entrono, vecinos del Brañillín y clubes deportivos temen que la llegada de la nieve no sea suficiente para garantizar un óptimo funcionamiento.

