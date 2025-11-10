«La Dirección General de Deportes es incapaz de gestionar el proyecto de Valgrande-Pajares»

La caída de los primeros copos de nieve en una estación invernal es casi siempre ilusionante. En Valgrande-Pajares cayeron en la noche del jueves, ... pero en el equipamiento lenense lo que hay es incertidumbre. Usuarios, empresarios de su entrono, vecinos del Brañillín y clubes deportivos temen que la llegada de la nieve no sea suficiente para garantizar un óptimo funcionamiento.

¿Qué hacer ahora?. Entienden desde este movimiento social que «la consejera ha de tomar decisiones sobre su equipo para que no la vuelvan a dejar en evidencia y el proyecto no naufrague». Recuerdan que «de aquí a final de año han de iniciarse trámites de importancia que permitan poner en marcha la totalidad de las actuaciones de la fase II durante el año 2026».

La incertidumbre de que el proyecto naufrague se debe, según sus apreciaciones, a que «no cabe ninguna duda de que en la dirección general de deportes están siendo completamente incapaces de gestionar este proyecto de envergadura con la agilidad necesaria para cumplir los plazos y no perder fondos».

Además, respecto a la pruebas de carga no superadas hace unos días, apuntan a que esta eventualidad ha sido «por múltiples razones alejadas de la justificación que la directora general de deportes ha pretendido trasladarnos». Desde Deportes se ponía el foco en la falta de un oficial electricista, restando importancia a que no se superaran esas pruebas indicando que volverían a repetirse. Ahora, señalan entre otras causas, «el hecho de que no estuviesen las perchas colgadas del telesquí como es preceptivo; o las dificultades en la ejecución de determinadas maniobras por parte de las personas en las que la consejería ha confiado la explotación de remontes tras haber apartado al personal más capaz que venía desarrollando, con diligencia, ese trabajo en los años anteriores».

Estos agentes sociales muestran su preocupación porque «la directora general de Deportes no puede quitar importancia a ese hecho, porque ninguno de los remontes del complejo superó las pruebas ese día y porque en las pruebas estaban presentes la propia directora, Manuela Eleazar, así como el jefe de la sección de transporte por cable, Ricardo Jorquera, que tendrán que hacerse responsables de lo sucedido».

Con las pruebas pendientes y los trabajos de puesta a punto en marcha aseguran que «a pesar de las incidencias, en la dirección general de deportes han concedido vacaciones a parte de su nuevo personal de confianza». Ante esto se preguntan «¿Quién y cuándo van a repetir las pruebas? y ¿cuándo van a estar completamente terminadas y con las cargas de peso desmontadas, señora consejera? ¿Va a incumplir un nuevo compromiso respecto a las fechas de apertura por culpa de delegar en quien no debe?».

«Quedan pocas semanas para el inicio de la temporada y esta es la foto que presenta Valgrande-Pajares debido a la incompetencia de la dirección general de deportes», remarcan.

Obras sin ejecutar

Llueve sobre mojado. Los concesionarios de Valgrande-Pajares, clubes de esquí, la asociación de vecinos del Brañilín, la asociación de turismo de la montaña central y, en general, los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo que están integrados en la mesa de la nieve, ya mostraban hace un mes su preocupación por las decisiones de la dirección general de deportes en lo relativo a la estación invernal. En esa fecha, recuerdan, «denunciamos la falta de inicio de las obras que se pretendían ejecutar. Obras, de mínimos, que ya estaban muy lejos de alcanzar el compromiso asumido por la señora consejera Vanesa Gutiérrez en el mes de julio en relación con la fase II».

Los avances en este aspecto parece que han sido mínimos. Entiende este movimiento social que «ahora puede ser ya tarde. Si en aquel momento las obras presentaban un retraso considerable, a día de hoy siguen sin arrancar». El mes de noviembre no parece apropiado para comenzar unas obras en una estación de esquí. «La temporada está ya en ciernes y los temporales campando por nuestro hemisferio. Va a resultar imposible acometer los trabajos de la pista de fondo prevista en la cota superior y muy dificultoso ejecutar las obras de accesibilidad a la telecabina así como la renaturalización de los terrenos circundantes». Y es que, remarcan, que parte de estos trabajos llevan esperando tres años. «No se ha finalizado el proyecto de la telecabina de Pajares, que sigue sin contar con accesos para personas con dificultades de movilidad», zanjan.